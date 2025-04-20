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«Балтика-2» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2025 с коэффициентом 1.80

20 апреля 2025 9:56
Балтика-2 - Зенит-2
21 апр. 2025, понедельник 18:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
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1.8
Победа «Зенит-2» – коэффициент 1.80
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21 апреля 2025 года на стадионе «Балтика» состоится матч 4-го тура Второй лиги Б России между командами «Балтика-2» и «Зенит-2». Команды имеют разные амбиции и результативность, что делает матч интересным с точки зрения анализа.

«Балтика-2»

«Балтика-2» не может выиграть в 3 последних матчах, и после 3 туров команда набрала только 2 очка, занимая 12-е место. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.6 гола за матч, но при этом пропускает 2.4 гола, что ставит под сомнение еe оборонительные способности. «Балтика-2» имеет определeнные проблемы в обороне, что становится еe основной слабостью на старте сезона. Несмотря на это, команда продолжает искать свою игру и будет нацелена на исправление ситуации в предстоящем матче.

«Зенит-2»

«Зенит-2» выглядит значительно сильнее. Команда набрала 9 очков и занимает 2-е место после 3 туров. «Зенит-2» побеждает в 3 последних матчах и в последних 5 играх забивает в среднем 3 гола за матч, при этом пропуская всего 0.8. Команда уверенно выглядит как в атаке, так и в обороне, что делает еe фаворитом матча против «Балтики-2». Победа в последней игре 4:0 против «Торпедо Владимир» подчеркивает их высокий уровень игры.

Факты о командах:

«Балтика-2»

  • Занимает 12-е место с 2 очками после 3 туров.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.6 гола за матч, но пропускает 2.4.
  • Не выигрывает в 3 последних матчах.

«Зенит-2»

  • Занимает 2-е место с 9 очками после 3 туров.
  • Побеждает в 3 последних матчах.
  • В последних 5 играх забивает 3 гола за матч и пропускает 0.8.

Личные встречи
38% (3)
25% (2)
38% (3)
11
Забитых мячей
10
1.38
В среднем за матч
1.25
2:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Балтика-2
0 : 1
21.04.2025
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Балтика-2
1 : 0
15.09.2024
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Зенит-2
3 : 3
01.06.2024
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Зенит-2
2 : 1
28.08.2023
Балтика-2
Россия. Вторая лига. Группа 2, 19 тур
Зенит-2
1 : 1
30.10.2022
Балтика-2
Россия. Вторая лига. Группа 2, 9 тур
Балтика-2
2 : 0
04.09.2022
Зенит-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 21 тур
Балтика-2
2 : 1
10.11.2021
Зенит-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 11 тур
Зенит-2
2 : 1
18.09.2021
Балтика-2
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Прогноз на матч «Балтика-2» – «Зенит-2»

«Зенит-2» – фаворит встречи. Команда демонстрирует отличную форму, в то время как «Балтика-2» продолжает сталкиваться с проблемами в обороне. «Зенит-2» выглядит гораздо более стабильным и мощным соперником, что даeт им преимущества в этом матче. Несмотря на атакующие моменты «Балтики-2», ожидается, что «Зенит-2» возьмeт верх в этом матче. Поскольку обе команды имеют тенденцию забивать, прогнозируется достаточно результативный матч.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Зенит-2» – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Зенит-2» больше 2.5 – коэффициент 2.10

1.8
Победа «Зенит-2» – коэффициент 1.80
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Зенит-2 Балтика-2
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