21 апреля 2025 года на стадионе «Балтика» состоится матч 4-го тура Второй лиги Б России между командами «Балтика-2» и «Зенит-2». Команды имеют разные амбиции и результативность, что делает матч интересным с точки зрения анализа.

«Балтика-2»

«Балтика-2» не может выиграть в 3 последних матчах, и после 3 туров команда набрала только 2 очка, занимая 12-е место. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.6 гола за матч, но при этом пропускает 2.4 гола, что ставит под сомнение еe оборонительные способности. «Балтика-2» имеет определeнные проблемы в обороне, что становится еe основной слабостью на старте сезона. Несмотря на это, команда продолжает искать свою игру и будет нацелена на исправление ситуации в предстоящем матче.

«Зенит-2»

«Зенит-2» выглядит значительно сильнее. Команда набрала 9 очков и занимает 2-е место после 3 туров. «Зенит-2» побеждает в 3 последних матчах и в последних 5 играх забивает в среднем 3 гола за матч, при этом пропуская всего 0.8. Команда уверенно выглядит как в атаке, так и в обороне, что делает еe фаворитом матча против «Балтики-2». Победа в последней игре 4:0 против «Торпедо Владимир» подчеркивает их высокий уровень игры.

Факты о командах:

«Балтика-2»

Занимает 12-е место с 2 очками после 3 туров.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.6 гола за матч, но пропускает 2.4.

Не выигрывает в 3 последних матчах.

«Зенит-2»

Занимает 2-е место с 9 очками после 3 туров.

Побеждает в 3 последних матчах.

В последних 5 играх забивает 3 гола за матч и пропускает 0.8.

Личные встречи 38% (3) 25% (2) 38% (3) 11 Забитых мячей 10 1.38 В среднем за матч 1.25 2:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 3:3 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур Балтика-2 0 : 1 Зенит-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур Балтика-2 1 : 0 Зенит-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур Зенит-2 3 : 3 Балтика-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур Зенит-2 2 : 1 Балтика-2 Россия. Вторая лига. Группа 2, 19 тур Зенит-2 1 : 1 Балтика-2 Россия. Вторая лига. Группа 2, 9 тур Балтика-2 2 : 0 Зенит-2 Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 21 тур Балтика-2 2 : 1 Зенит-2 Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 11 тур Зенит-2 2 : 1 Балтика-2

Прогноз на матч «Балтика-2» – «Зенит-2»

«Зенит-2» – фаворит встречи. Команда демонстрирует отличную форму, в то время как «Балтика-2» продолжает сталкиваться с проблемами в обороне. «Зенит-2» выглядит гораздо более стабильным и мощным соперником, что даeт им преимущества в этом матче. Несмотря на атакующие моменты «Балтики-2», ожидается, что «Зенит-2» возьмeт верх в этом матче. Поскольку обе команды имеют тенденцию забивать, прогнозируется достаточно результативный матч.

Рекомендации для ставок: