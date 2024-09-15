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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Балтика-2 - Зенит-2
Балтика-2 - Зенит-2: обзор матча 15 сентября 2024
Балтика-2
15.09.2024, воскресенье, 16:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
1 : 0
Завершен
Зенит-2
13'
Н. Терещук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика-2 - Зенит-2
85'
Замена
Д. Рубанов
️️️️
А. Максимчук
85'
Замена
Е. Ким
️️️️
К. Столбов
Замена
К. Степанов
️️️️
М. Мокин
75'
72'
Замена
С. Абзалилов
️️️️
Н. Лобов
68'
Замена
С. Никифоров
️️️️
Н. Вершинин
Замена
Д. Никитин
️️️️
И. Савицкий
64'
Желтая карточка
И. Савицкий
57'
53'
Желтая карточка
И. Булыгин
Замена
И. Салихов
️️️️
В. Поспелов
46'
46'
Замена
Р. Колмаков
️️️️
Е. Пшенников
Замена
Д. Черкасов
️️️️
Н. Бозов
15'
ГОЛ! 1:0!
Н. Терещук
Пас отдал
Т. Щелкунов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика-2
94
Владимир Малышев
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
23
Юрий Петровский
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
7
Марк Мокин
ЛВ
90
Николай Камаев
ОП
17
Иван Зазвонкин
АП
42
Владислав Поспелов
ПВ
66
Никита Терещук
ЦФ
Зенит-2
88
Владимир Павлов
ВР
80
Илья Булыгин
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
64
Константин Воинков
ЛВ
70
Никита Вершинин
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
88
Иван Галанин
ЦП
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Балтика-2
36
Андрей Цицилин
ВР
72
Роман Сурмий
ЛЗ
74
Давид Черкасов
ЦЗ
75
Дмитрий Чамеев
ПЗ
41
Иван Толочко
ЛВ
86
Артем Яшков
ЛВ
57
Эльджат Мамедов
ЦП
7
Дмитрий Никитин
ЦП
92
Иван Салихов
ЦП
76
Данил Ваганов
ПВ
55
Арнур Сагалбаев
ЦФ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Зенит-2
98
Максим Тимофеев
ВР
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
65
Виталий Французов
ПЗ
45
Кирилл Глазунов
ОП
87
Савелий Никифоров
ОП
71
Евгений Ким
АП
11
Роман Колмаков
ПВ
76
Денис Рубанов
ЦФ
3-3-3-1
94
Малышев
2
Варатынов
2
Бозов
23
Петровский
47
Савицкий
90
Камаев
88
Щелкунов
7
Мокин
17
Зазвонкин
42
Поспелов
66
Терещук
4-1-2-2-1
88
Павлов
92
Шилёнок
98
Лобов
51
Емельянов
80
Булыгин
70
Вершинин
20
Столбов
88
Галанин
52
Пшенников
64
Воинков
10
Максимчук
2
Бозов
74
Черкасов
74
Черкасов
2
Бозов
47
Савицкий
7
Никитин
7
Никитин
47
Савицкий
42
Поспелов
92
Салихов
92
Салихов
42
Поспелов
7
Мокин
39
Степанов
39
Степанов
7
Мокин
98
Лобов
4
Абзалилов
4
Абзалилов
98
Лобов
70
Вершинин
87
Никифоров
87
Никифоров
70
Вершинин
20
Столбов
71
Ким
71
Ким
20
Столбов
52
Пшенников
11
Колмаков
11
Колмаков
52
Пшенников
10
Максимчук
76
Рубанов
76
Рубанов
10
Максимчук
Остались в запасе
Балтика-2
Зенит-2
55
Арнур Сагалбаев
ЦФ
57
Эльджат Мамедов
ЦП
36
Андрей Цицилин
ВР
72
Роман Сурмий
ЛЗ
75
Дмитрий Чамеев
ПЗ
76
Данил Ваганов
ПВ
41
Иван Толочко
ЛВ
86
Артем Яшков
ЛВ
65
Виталий Французов
ПЗ
98
Максим Тимофеев
ВР
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
45
Кирилл Глазунов
ОП
Главный тренер
Андрей Почепцов
Остались в запасе
55
Арнур Сагалбаев
ЦФ
57
Эльджат Мамедов
ЦП
36
Андрей Цицилин
ВР
72
Роман Сурмий
ЛЗ
75
Дмитрий Чамеев
ПЗ
76
Данил Ваганов
ПВ
41
Иван Толочко
ЛВ
86
Артем Яшков
ЛВ
Остались в запасе
65
Виталий Французов
ПЗ
98
Максим Тимофеев
ВР
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
45
Кирилл Глазунов
ОП
Главный тренер
Андрей Почепцов
Статистика матча Балтика-2 - Зенит-2
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 0
26.09.2026
Балтика-2
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
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3 : 0
10.10.2026
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0 : 1
03.10.2026
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0 : 2
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