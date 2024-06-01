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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Зенит-2 - Балтика-2
Зенит-2 - Балтика-2: обзор матча 01 июня 2024
Зенит-2
01.06.2024, суббота, 19:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
3 : 3
Завершен
Балтика-2
48'
И. Галанин
54'
И. Козлов (П)
73'
К. Воинков (П)
5'
В. Вшивков
38'
Я. Арбузов
43'
В. Вшивков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит-2 - Балтика-2
Желтая карточка
И. Козлов
90'
84'
Желтая карточка
К. Степанов
Замена
Е. Пшенников
️️️️
К. Воинков
79'
78'
Замена
И. Салихов
️️️️
Г. Лобанов
78'
Замена
К. Степанов
️️️️
М. Мокин
Замена
Н. Вершинин
️️️️
А. Барановский
74'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
К. Воинков
Пас отдал
С. Лапинский
73'
72'
Желтая карточка
И. Савицкий
67'
Замена
Г. Лобанов
️️️️
Я. Арбузов
ГОЛ с пенальти! 2:3!
И. Козлов
Пас отдал
И. Галанин
54'
ГОЛ! 1:3!
И. Галанин
48'
Замена
М. Бардачев
️️️️
Е. Ким
46'
Замена
Е. Емельянов
️️️️
А. Косогоров
46'
Замена
С. Лапинский
️️️️
И. Бугаенко
46'
45'
Желтая карточка
В. Вшивков
43'
ГОЛ! 0:3!
В. Вшивков
Пас отдал
Я. Арбузов
Желтая карточка
Е. Ким
40'
38'
ГОЛ! 0:2!
Я. Арбузов
27'
Желтая карточка
Я. Арбузов
5'
ГОЛ! 0:1!
В. Вшивков
Пас отдал
Н. Терещук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
1
Давид Бязров
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
64
Константин Воинков
ЛВ
88
Иван Галанин
ЦП
71
Евгений Ким
АП
96
Алексей Барановский
АП
49
Игорь Козлов
ПВ
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Балтика-2
47
Иван Савицкий
ЛЗ
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
23
Юрий Петровский
ЦЗ
7
Марк Мокин
ЛВ
91
Вадим Вшивков
ЛВ
90
Николай Камаев
ОП
87
Артем Исик
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
66
Никита Терещук
ЦФ
Зенит-2
88
Владимир Павлов
ВР
59
Алексей Костюк
ЛЗ
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
87
Савелий Никифоров
ОП
70
Никита Вершинин
ОП
45
Кирилл Глазунов
ОП
11
Роман Колмаков
ПВ
7
Тимур Иванов
ПВ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Балтика-2
1
Глеб Костелей
ВР
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
30
Григорий Лобанов
ЦЗ
92
Иван Салихов
ЦП
75
Артём Бабчук
АП
39
Кирилл Степанов
ЦФ
53
Кирилл Николаев
ЦФ
4-1-3-2
1
Бязров
3
Круговой
98
Лобов
27
Черный
2
Косогоров
88
Галанин
64
Воинков
96
Барановский
49
Козлов
31
Бугаенко
71
Ким
3-2-1-3-1
47
Савицкий
23
Петровский
64
Гасанбеков
90
Камаев
87
Исик
90
Мокаев
19
Арбузов
7
Мокин
91
Вшивков
66
Терещук
31
Бугаенко
93
Лапинский
93
Лапинский
31
Бугаенко
64
Воинков
52
Пшенников
52
Пшенников
64
Воинков
96
Барановский
70
Вершинин
70
Вершинин
96
Барановский
2
Косогоров
51
Емельянов
51
Емельянов
2
Косогоров
71
Ким
53
Бардачев
53
Бардачев
71
Ким
19
Арбузов
30
Лобанов
30
Лобанов
19
Арбузов
Лобанов
92
Салихов
92
Салихов
Лобанов
7
Мокин
39
Степанов
39
Степанов
7
Мокин
Остались в запасе
Зенит-2
Балтика-2
11
Роман Колмаков
ПВ
7
Тимур Иванов
ПВ
87
Савелий Никифоров
ОП
92
Иван Шилёнок
ПЗ
59
Алексей Костюк
ЛЗ
88
Владимир Павлов
ВР
45
Кирилл Глазунов
ОП
Главный тренер
Андрей Почепцов
1
Глеб Костелей
ВР
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
75
Артём Бабчук
АП
53
Кирилл Николаев
ЦФ
Остались в запасе
11
Роман Колмаков
ПВ
7
Тимур Иванов
ПВ
87
Савелий Никифоров
ОП
92
Иван Шилёнок
ПЗ
59
Алексей Костюк
ЛЗ
88
Владимир Павлов
ВР
45
Кирилл Глазунов
ОП
Остались в запасе
1
Глеб Костелей
ВР
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
75
Артём Бабчук
АП
53
Кирилл Николаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Статистика матча Зенит-2 - Балтика-2
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
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