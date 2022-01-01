Общая
Домашняя
Гостевая
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
12
1
11
16
6
3
2
1
14
4
10
11
6
2
0
4
5
15
-10
6
6
0
1
5
4
15
-11
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
6
2
4
13
6
2
2
2
6
4
2
8
6
1
3
2
6
9
-3
6
6
1
2
3
5
8
-3
5
Группа C
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
18
11
7
13
6
3
3
0
14
5
9
12
6
2
1
3
5
11
-6
7
6
0
1
5
3
13
-10
1
Группа D
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
8
3
5
14
6
1
4
1
9
9
0
7
6
1
3
2
6
8
-2
6
6
1
1
4
4
7
-3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
11
6
5
14
6
2
2
2
8
7
1
8
6
2
1
3
8
9
-1
7
6
1
1
4
2
7
-5
4
Группа F
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
15
5
10
15
6
3
2
1
8
4
4
11
6
2
2
2
8
7
1
8
6
0
0
6
2
17
-15
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
13
7
6
14
6
3
1
2
12
9
3
10
6
2
1
3
11
11
0
7
6
1
0
5
5
14
-9
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
1
5
7
3
2
0
1
7
2
5
6
3
1
0
2
1
7
-6
3
3
0
1
2
3
8
-5
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
1
1
3
2
1
4
3
1
1
1
3
3
0
4
Группа 2
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
2
9
9
3
2
1
0
11
3
8
7
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
0
1
2
2
4
-2
1
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
4
0
4
9
3
1
2
0
6
5
1
5
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
1
1
3
2
1
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
3
4
9
3
2
1
0
6
3
3
7
3
1
1
1
1
1
0
4
3
1
1
1
5
3
2
4
Группа 5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
3
3
6
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
0
3
1
10
-9
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
3
2
6
3
2
0
1
8
6
2
6
3
1
2
0
6
5
1
5
3
1
0
2
3
5
-2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
0
6
9
3
1
2
0
7
2
5
5
3
1
0
2
4
8
-4
3
3
0
0
3
1
7
-6
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
2
1
1
6
3
1
1
1
3
2
1
4
3
0
2
1
3
5
-2
2
3
0
1
2
2
5
-3
1
Группа 2
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
7
8
-1
6
3
0
3
0
3
3
0
3
3
1
0
2
2
7
-5
3
3
0
0
3
1
9
-8
0
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
1
2
2
5
-3
1
3
0
0
3
1
5
-4
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
2
7
9
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
1
1
5
4
1
4
3
0
0
3
1
7
-6
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
2
5
9
3
1
1
1
7
6
1
4
3
0
1
2
3
5
-2
1
3
0
0
3
2
9
-7
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире