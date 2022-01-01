Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Монс Кальпе - турнирная таблица

Гибралтар
Сайт:
http://www.monscalpesports.club/
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
ЛАСК
2
Маккаби
3
ХИК
4
Алашкерт
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
12
1
11
16
6
3
2
1
14
4
10
11
6
2
0
4
5
15
-10
6
6
0
1
5
4
15
-11
1
Группа B
1
Гент
2
Партизан
3
Анортосис
4
Флора
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
6
2
4
13
6
2
2
2
6
4
2
8
6
1
3
2
6
9
-3
6
6
1
2
3
5
8
-3
5
Группа C
1
Рома
2
Буде-Глимт
3
Заря
4
ЦСКА София
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
18
11
7
13
6
3
3
0
14
5
9
12
6
2
1
3
5
11
-6
7
6
0
1
5
3
13
-10
1
Группа D
1
АЗ Алкмаар
2
Рандерс
3
Яблонец
4
ЧФР Клуж
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
8
3
5
14
6
1
4
1
9
9
0
7
6
1
3
2
6
8
-2
6
6
1
1
4
4
7
-3
4
Группа E
1
Фейеноорд
2
Славия
3
Унион
4
Маккаби Х
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
11
6
5
14
6
2
2
2
8
7
1
8
6
2
1
3
8
9
-1
7
6
1
1
4
2
7
-5
4
Группа F
1
Копенгаген
2
ПАОК
3
Слован
4
Линкольн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
15
5
10
15
6
3
2
1
8
4
4
11
6
2
2
2
8
7
1
8
6
0
0
6
2
17
-15
0
Группа G
1
Ренн
2
Витесс
3
Тоттенхэм
4
Мура 05
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
13
7
6
14
6
3
1
2
12
9
3
10
6
2
1
3
11
11
0
7
6
1
0
5
5
14
-9
3
Группа H
1
Базель
2
Карабах
3
Омония
4
Кайрат
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
14
6
8
14
6
3
2
1
10
8
2
11
6
0
4
2
5
10
-5
4
6
0
2
4
6
11
-5
2
Команда
1
ЛАСК
2
Маккаби
3
ХИК
4
Алашкерт
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
1
5
7
3
2
0
1
7
2
5
6
3
1
0
2
1
7
-6
3
3
0
1
2
3
8
-5
1
Группа 1
1
Гент
2
Анортосис
3
Партизан
4
Флора
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
1
1
3
2
1
4
3
1
1
1
3
3
0
4
Группа 2
1
Буде-Глимт
2
Рома
3
Заря
4
ЦСКА София
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
2
9
9
3
2
1
0
11
3
8
7
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
0
1
2
2
4
-2
1
Группа 3
1
АЗ Алкмаар
2
Рандерс
3
Яблонец
4
ЧФР Клуж
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
4
0
4
9
3
1
2
0
6
5
1
5
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
1
1
3
2
1
4
Группа 4
1
Фейеноорд
2
Славия
3
Маккаби Х
4
Унион
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
3
4
9
3
2
1
0
6
3
3
7
3
1
1
1
1
1
0
4
3
1
1
1
5
3
2
4
Группа 5
1
Копенгаген
2
ПАОК
3
Слован
4
Линкольн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
3
3
6
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
0
3
1
10
-9
0
Группа 6
1
Витесс
2
Тоттенхэм
3
Ренн
4
Мура 05
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
3
2
6
3
2
0
1
8
6
2
6
3
1
2
0
6
5
1
5
3
1
0
2
3
5
-2
3
Группа 7
1
Базель
2
Карабах
3
Омония
4
Кайрат
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
3
7
9
3
1
2
0
4
3
1
5
3
0
2
1
2
5
-3
2
3
0
1
2
3
5
-2
1
Команда
1
ЛАСК
2
Маккаби
3
ХИК
4
Алашкерт
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
0
6
9
3
1
2
0
7
2
5
5
3
1
0
2
4
8
-4
3
3
0
0
3
1
7
-6
0
Группа 1
1
Гент
2
Партизан
3
Анортосис
4
Флора
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
2
1
1
6
3
1
1
1
3
2
1
4
3
0
2
1
3
5
-2
2
3
0
1
2
2
5
-3
1
Группа 2
1
Рома
2
Буде-Глимт
3
Заря
4
ЦСКА София
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
7
8
-1
6
3
0
3
0
3
3
0
3
3
1
0
2
2
7
-5
3
3
0
0
3
1
9
-8
0
Группа 3
1
АЗ Алкмаар
2
Рандерс
3
Яблонец
4
ЧФР Клуж
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
1
2
2
5
-3
1
3
0
0
3
1
5
-4
0
Группа 4
1
Фейеноорд
2
Унион
3
Славия
4
Маккаби Х
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 5
1
Копенгаген
2
ПАОК
3
Слован
4
Линкольн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
2
7
9
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
1
1
5
4
1
4
3
0
0
3
1
7
-6
0
Группа 6
1
Ренн
2
Витесс
3
Тоттенхэм
4
Мура 05
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
2
5
9
3
1
1
1
7
6
1
4
3
0
1
2
3
5
-2
1
3
0
0
3
2
9
-7
0
Группа 7
1
Карабах
2
Базель
3
Омония
4
Кайрат
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
5
1
6
3
1
2
0
4
3
1
5
3
0
2
1
3
5
-2
2
3
0
1
2
3
6
-3
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Гурцкая назвал возможную проблему с продлением Барко «Спартаком»
19:57
Семин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
19:43
ФотоЦСКА объявил об успешной операции защитника команды
19:16
Орлов назвал судейство причиной нервного состояния Семака
18:51
6
ФотоНазначены комментаторы матчей 9-го тура РПЛ
18:42
2
Пономарев сказал, почему у «Зенита» нет оснований для критики судейства
18:30
2
Определена самая мерзкая команда РПЛ
18:03
25
Карпин оценил уровень Ирана, Нигерии и Намибии: «Здесь достаточно посмотреть на рейтинг ФИФА»
17:58
1
Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России
17:40
2
Диас может уйти из «Родины» в случае поражения в следующем матче
17:14
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+