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«Спартак» – «Оренбург»: кто победит в матче 6-го тура РПЛ 2026/2027

29 августа 2026 11:48
Спартак - Оренбург
30 авг. 2026, воскресенье 17:30 | Россия. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.03
Победа «Спартака» с форой (-1.5)
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Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдет 30 августа в Москве на «Лукойл Арене». Хозяева уверенно лидируют в таблице с 12 очками, а гости занимают девятое место с шестью очками. При этом «Спартак» не проигрывает дома в девяти из одиннадцати последних матчей и одержал четыре победы подряд в очных встречах с «Оренбургом», а также разгромил соперника в Кубке России (5:1) всего три недели назад. Сможет ли «Оренбург» дать бой лидеру на его поле или «Спартак» продолжит уверенное шествие?

Кто победит в матче

«Спартак» подходит к игре в отличной форме – команда забивает в восьми последних матчах и в среднем поражает ворота соперника 2,2 раза за последние пять игр. В очных встречах с «Оренбургом» красно-белые чувствуют себя максимально уверенно: они выиграли четыре последних матча и забивали в каждом из них. Домашняя статистика также впечатляет – девять матчей без поражений из одиннадцати последних на «Лукойл Арене». Оборона «Спартака» небезупречна – пропускают в среднем 1,0 гола за игру, но при этом команда пропускает в пяти из семи последних матчей, что даeт гостям шанс на гол. Однако мощная атака и подавляющее преимущество в очных встречах делают хозяев явными фаворитами.

«Оренбург» стартовал с шести очков и показывает неплохую игру, но на выезде ему будет крайне сложно. Команда играет вничью в трeх последних матчах РПЛ и забивает в среднем 1,4 гола за последние пять игр. Однако оборона гостей выглядит уязвимой – они пропускают в десяти из двенадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр получают 1,6 гола за встречу. В Кубке России «Оренбург» уже уступил «Спартаку» со счeтом 1:5, что указывает на проблемы против этого соперника. Гостям предстоит сложнейший выезд к лидеру, и их текущая форма не даeт оснований для оптимизма.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Спартак». Хозяева имеют подавляющее преимущество в очных встречах, мощную атаку и отличную домашнюю форму, тогда как «Оренбург» пропускает много и уступает «Спартаку» в истории личных встреч. Вероятнее всего, красно-белые одержат уверенную победу с разницей в два и более мяча.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Спартак» имеет солидный перевес – 11 побед против 5 у «Оренбурга» при двух ничьих. Последние четыре матча остались за «Спартаком», причeм в трeх из них он побеждал с разницей в два и более гола. Текущая форма хозяев значительно лучше – они лидируют в таблице и забивают в каждом матче, тогда как гости часто играют вничью и пропускают достаточно много. Это даeт «Спартаку» серьeзное психологическое преимущество перед игрой на «Лукойл Арене».

Личные встречи
Побед - 11 (58%)
Ничьих - 3 (16%)
Побед - 5 (26%)
33
Забитых мячей
20
1.74
В среднем за матч
1.05
5:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Россия. Кубок, 1 тур
Спартак
5 : 1
05.08.2026
Оренбург
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
1 : 1
30.08.2026
Оренбург
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30.08.2026
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Оренбург
0 : 2
22.03.2026
Спартак
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Спартак
1 : 0
25.10.2025
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак
2 : 0
02.03.2025
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Оренбург
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18.03.2023
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4 : 1
31.07.2022
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Россия. Премьер-лига, 22 тур
Оренбург
1 : 3
14.03.2020
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
1 : 2
29.09.2019
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Оренбург
2 : 0
26.05.2019
Спартак
Товарищеские матчи
Оренбург
1 : 1
19.02.2019
Спартак
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
1 : 0
28.07.2018
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Спартак
3 : 2
03.04.2017
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Оренбург
1 : 3
16.09.2016
Спартак
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
7
Пабло Солари
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
6
Джон Алекс Паласиос
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
26
Эмил Ценов
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
57
Евгений Болотов
ОП
8
Дамиан Пуэбла
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
62
Павел Полех
ЛВ
17
Владислав Саусь
АП
40
Иван Сорокин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
80
Михаил Пыхчеев
ОП
63
Омар Минатулаев
ЦП
65
Иван Иващенко
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
21
Бенхамин Бош
ПВ
77
Андрей Касаджиков
ЛФ
7
Джерссон Гонсалес
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
2-1-3-2-2
98
Максименко
3
Ву
4
Джику
18
Умяров
83
Фернандеш
47
Зобнин
25
Пруцев
10
Маркиньос
7
Солари
9
Угальде
19
Даку
3-3-3-1
1
Овсянников
5
Татаев
3
Ведерников
26
Ценов
24
Сивис
57
Болотов
6
Паласиос
78
Куль
8
Пуэбла
20
Рыбчинский
30
Гузина
18
Умяров
97
Денисов
97
Денисов
18
Умяров
25
Пруцев
27
Дмитриев
27
Дмитриев
25
Пруцев
30
Гузина
63
Минатулаев
63
Минатулаев
30
Гузина
8
Пуэбла
11
Назаренко
11
Назаренко
8
Пуэбла
20
Рыбчинский
77
Касаджиков
77
Касаджиков
20
Рыбчинский
57
Болотов
19
Жезус
19
Жезус
57
Болотов
Остались в запасе
Спартак
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
17
Владислав Саусь
АП
40
Иван Сорокин
АП
62
Павел Полех
ЛВ
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
80
Михаил Пыхчеев
ОП
65
Иван Иващенко
ЦП
21
Бенхамин Бош
ПВ
7
Джерссон Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
17
Владислав Саусь
АП
40
Иван Сорокин
АП
62
Павел Полех
ЛВ
24
Никита Массалыга
ПВ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
80
Михаил Пыхчеев
ОП
65
Иван Иващенко
ЦП
21
Бенхамин Бош
ПВ
7
Джерссон Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Спартак
Точно не сыграют
Кристофер Мартинс
ОП
Даниил Зорин
АП
Руслан Литвинов
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Спартака» с форой (-1). Хозяева имеют подавляющее преимущество в очных встречах, мощную атаку и отличную домашнюю форму, тогда как «Оренбург» пропускает в десяти из двенадцати последних матчей и уступает «Спартаку» в истории. Рекомендуемая ставка – победа «Спартака» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.03. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» состоится 30 августа в Москве на «Лукойл Арене» и начнется в 17:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч Премьер».

«Спартак» – «Оренбург»: смотреть онлайн.

2.03
Победа «Спартака» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак
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