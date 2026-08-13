Матч 4-го тура Российской Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Локомотивом» пройдет 14 августа в Оренбурге на стадионе «Газовик». Хозяева располагаются на 10-м месте с 4 очками, тогда как гости идут на 13-й строчке с 2 баллами. Оренбург пока демонстрирует нестабильную игру, пропуская в восьми последних матчах, тогда как железнодорожники испытывают серьезные проблемы на выезде – три поражения в гостях подряд. Однако в личных встречах «Локомотив» традиционно доминирует, не проигрывая «Оренбургу» в семи последних матчах. Сможет ли хозяин прервать эту неудачную серию на своем поле, или московский клуб начнет набирать ход и возьмет свои первые три очка в сезоне?

Кто победит в матче

В пользу «Оренбурга» говорит прежде всего фактор домашнего поля и атакующий потенциал. Команда забивает в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,00 раза за матч. В предыдущем туре оренбуржцы сыграли вничью с «Рубином» (1-1), а до этого дома обыграли «Ростов» (2-1), что демонстрирует их способность добиваться результата при своих болельщиках. Однако защита «Оренбурга» вызывает серьезные опасения – они пропускают в восьми последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,40 гола, что является одним из худших показателей в лиге. При такой ненадежной обороне удержать победу над «Локомотивом» будет крайне сложно, особенно учитывая историческое преимущество гостей в очных встречах.

«Локомотив» подходит к матчу с серьезными проблемами на выезде – три поражения в гостях подряд в РПЛ, однако их общая статистика встреч с «Оренбургом» выглядит впечатляюще: железнодорожники не проигрывают в семи последних матчах против этого соперника и забивают в семи последних очных встречах. В атаке команда стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 0,80 гола, а в девяти из одиннадцати последних матчей отличались голом. Защита москвичей небезупречна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,40 гола, но против слабой обороны «Оренбурга» этого должно быть достаточно для победы. Кроме того, «Локомотив» пропускает в пяти из семи последних матчей, что дает хозяевам шанс забить, но при этом гости сами много забивают в очных встречах.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Локомотив» выглядит предпочтительнее за счет класса и исторической гегемонии в этом противостоянии. «Оренбург» может забить дома, но его уязвимая оборона вряд ли выдержит атакующий потенциал соперника. Учитывая, что железнодорожникам срочно нужны очки, они должны использовать свое преимущество в личных встречах и прервать выездную серию поражений.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Локомотив» имеет подавляющее преимущество: команда не проигрывает в семи последних матчах против «Оренбурга» и забивает в семи последних встречах. Однако выездная форма москвичей в текущем сезоне оставляет желать лучшего – три поражения в гостях подряд. «Оренбург» дома показывает неплохие результаты, но их защита пропускает почти в каждом матче. Учитывая историю и необходимость набирать очки, «Локомотив» должен прервать свою неудачную серию и взять три очка.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Локомотива». Гости имеют историческое преимущество над «Оренбургом» (семь матчей без поражений), стабильно забивают в личных встречах и нуждаются в очках после неудачного старта. Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, слишком много пропускают (2,40 гола за игру), что должно позволить «Локомотиву» реализовать свои моменты. Ожидаем, что московский клуб прервет свою выездную серию поражений и одержит первую победу в сезоне. Ставка: победа «Локомотива» с коэффициентом 2,10.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Российской Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Локомотивом» состоится 14 августа 2026 года в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 17-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Премьер.