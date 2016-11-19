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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Локомотив
Оренбург - Локомотив: обзор матча 19 ноября 2016
Оренбург
19.11.2016, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
59'
П. Нехайчик
25'
А. Касаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Локомотив
Замена
А. Померко
️️️️
Р. Воробьев
89'
88'
Желтая карточка
Майкон
Желтая карточка
Д. Андреев
85'
78'
Замена
А. Самедов
️️️️
А. Миранчук
Замена
Д. Ефремов
️️️️
И. Коронов
78'
69'
Желтая карточка
А. Миранчук
66'
Замена
А. Коломейцев
️️️️
А. Касаев
ГОЛ! 1:1!
П. Нехайчик
Пас отдал
А. Кацалапов
59'
Замена
А. Делькин
️️️️
Благо
57'
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Касаев
Пас отдал
И. Денисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
30
Александр Гутор
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
8
Вадим Афонин
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
40
Благо
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
98
Дмитрий Абакумов
ВР
5
Ивица Жунич
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
6
Якуба Бамба
ПП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
4-1-5
30
Гутор
34
Кацалапов
58
Ойеволе
15
Андреев
2
Полуяхтов
8
Афонин
33
Нехайчик
23
Бреев
84
Воробьев
40
Благо
14
Коронов
3-3-2-1-1
1
Гилерме
17
Михалик
14
Чорлука
39
Пейчинович
49
Шишкин
27
Денисов
55
Янбаев
99
Фернандеш
11
Касаев
59
Миранчук
11
Майкон
14
Коронов
22
Ефремов
22
Ефремов
14
Коронов
84
Воробьев
20
Померко
20
Померко
84
Воробьев
40
Благо
90
Делькин
90
Делькин
40
Благо
11
Касаев
18
Коломейцев
18
Коломейцев
11
Касаев
59
Миранчук
19
Самедов
19
Самедов
59
Миранчук
Остались в запасе
Оренбург
Локомотив
9
Александр Руденко
ВР
98
Дмитрий Абакумов
ВР
5
Ивица Жунич
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
6
Якуба Бамба
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
57
Артем Галаджан
ЦФ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
98
Дмитрий Абакумов
ВР
5
Ивица Жунич
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
6
Якуба Бамба
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Оренбург - Локомотив
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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