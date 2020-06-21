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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Оренбург
Локомотив - Оренбург: обзор матча 21 июня 2020
Локомотив
21.06.2020, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
38'
А. Миранчук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Оренбург
Пенальти не реализован!
Эдер
90'
+4
Замена
Б. Идову
️️️️
Ж. Мариу
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
У. Радакович
84'
Вторая желтая
А. Малых
82'
Замена
А. Чуканов
️️️️
Т. Аюпов
80'
Желтая карточка
Г. Зотов
Желтая карточка
Д. Баринов
79'
71'
Желтая карточка
Т. Аюпов
69'
Желтая карточка
Д. Фамейе
63'
Желтая карточка
М. Силла
62'
Замена
Д. Липовой
️️️️
Ф. Черных
58'
Вторая желтая
Д. Мишкич
57'
Желтая карточка
А. Малых
Желтая карточка
М. Серкейра
52'
46'
Замена
Д. Фамейе
️️️️
В. Шахов
Вторая желтая
Р. Жемалетдинов
45'
+3
41'
Желтая карточка
Д. Мишкич
ГОЛ! 1:0!
А. Миранчук
Пас отдал
Р. Жемалетдинов
38'
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПАЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
11
Федор Черных
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Ильшат Айткулов
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
16
Максим Мухин
ОП
21
Антон Миранчук
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
9
Александр Руденко
ВР
5
Эдуард Готлиб
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Андреа Чуканов
АП
27
Жига Скофлек
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Гилерме
31
Рыбус
14
Чорлука
26
Серкейра
20
Игнатьев
6
Баринов
20
Крыховяк
23
Мариу
10
Жемалетдинов
59
Миранчук
24
Эдер
4-2-2-1-1
1
Климович
31
Зотов
29
Шахов
26
Радакович
3
Сиваков
12
Малых
8
Аюпов
11
Черных
33
Мишкич
16
Алвеш
14
Силла
23
Мариу
30
Идову
30
Идову
23
Мариу
11
Черных
9
Липовой
9
Липовой
11
Черных
8
Аюпов
7
Чуканов
7
Чуканов
8
Аюпов
29
Шахов
7
Фамейе
7
Фамейе
29
Шахов
Остались в запасе
Локомотив
Оренбург
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
16
Максим Мухин
ОП
21
Антон Миранчук
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
27
Жига Скофлек
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
5
Эдуард Готлиб
ЦЗ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
9
Александр Руденко
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
Главный тренер
Ильшат Айткулов
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
16
Максим Мухин
ОП
21
Антон Миранчук
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Остались в запасе
27
Жига Скофлек
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
5
Эдуард Готлиб
ЦЗ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
9
Александр Руденко
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Ильшат Айткулов
Статистика матча Локомотив - Оренбург
3
1
2
7
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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