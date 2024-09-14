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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Локомотив
Оренбург - Локомотив: обзор матча 14 сентября 2024
Оренбург
14.09.2024, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 4
Завершен
Локомотив
36'
С. Сахархизан
61'
С. Сахархизан
16'
А. Батраков
39'
А. Батраков
85'
Ж. Ньямси
90+6'
В. Сарвели
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Локомотив
90'
+6
ГОЛ! 2:4!
В. Сарвели
Пас отдал
В. Раков
Замена
Э. Гюрлюк
️️️️
Д. Прохин
87'
85'
ГОЛ! 2:3!
Ж. Ньямси
79'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Д. Воробьев
Замена
Я. Михайлов
️️️️
А. Коваленко
73'
72'
Желтая карточка
А. Батраков
68'
Замена
С. Пиняев
️️️️
А. Карпукас
68'
Замена
В. Сарвели
️️️️
М. Ненахов
67'
Пенальти не реализован!
Д. Воробьев
ГОЛ! 2:2!
С. Сахархизан
Пас отдал
Б. Мансилья
61'
Замена
Х. Томпсон
️️️️
С. Оганесян
58'
57'
Желтая карточка
В. Раков
46'
Замена
В. Раков
️️️️
Н. Тикнизян
Желтая карточка
Б. Мансилья
41'
39'
ГОЛ! 1:2!
А. Батраков
Пас отдал
Д. Воробьев
ГОЛ! 1:1!
С. Сахархизан
36'
Желтая карточка
Д. Прохин
30'
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Батраков
Пас отдал
А. Карпукас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
8
Александр Коваленко
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
27
Данила Прохин
ОП
6
Мохаммад Горбани
ОП
13
Иван Башич
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
71
Наир Тикнизян
ЛП
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
71
Илья Самошников
ПП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
4-2-3-1
57
Москвичев
8
Коваленко
2
Перес
4
Хотулев
12
Малых
27
Прохин
6
Горбани
11
Мансилья
13
Башич
9
Оганесян
11
Сахархизан
4-2-2-1-1
22
Лантратов
45
Сильянов
5
Ньямси
59
Погостнов
24
Ненахов
93
Карпукас
6
Баринов
71
Самошников
71
Тикнизян
83
Батраков
10
Воробьев
8
Коваленко
5
Михайлов
5
Михайлов
8
Коваленко
9
Оганесян
10
Томпсон
10
Томпсон
9
Оганесян
27
Прохин
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
27
Прохин
93
Карпукас
9
Пиняев
9
Пиняев
93
Карпукас
71
Тикнизян
11
Раков
11
Раков
71
Тикнизян
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
24
Ненахов
9
Сарвели
9
Сарвели
24
Ненахов
Остались в запасе
Оренбург
Локомотив
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Оренбург - Локомотив
2
2
Всего ударов по воротам
14
23
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
11
12
Офсайды
1
1
Количество передач
310
411
Сейвы
4
1
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
11
8
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
11
16
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Егор Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Константин Шаламберидзе
Михаил Иванов
Дополнительные помощники:
VAR – Артур Фёдоров АVAR – Роман Галимов
Резервный судья:
Юрий Карпов
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Шмельков)
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