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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Локомотив - Оренбург
Локомотив - Оренбург: обзор матча 01 октября 2024
Локомотив
01.10.2024, вторник, 18:30
Россия. Кубок, группа B, 5 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
9'
С. Пиняев
55'
С. Пиняев
66'
С. Сахархизан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Оренбург
89'
Желтая карточка
И. Башич
80'
Замена
М. Сидоров
️️️️
К. Караташ
Замена
А. Сильянов
️️️️
Т. Сулейманов
79'
Замена
Д. Радиковский
️️️️
Э. Севикян
79'
66'
ГОЛ! 2:1!
С. Сахархизан
Пас отдал
Д. Куэро
Замена
И. Самошников
️️️️
А. Тимофеев
65'
63'
Замена
С. Сахархизан
️️️️
Я. Михайлов
63'
Замена
И. Башич
️️️️
Д. Рыбчинский
Замена
С. Монтес
️️️️
Ж. Ньямси
60'
Замена
А. Карпукас
️️️️
С. Пиняев
60'
59'
Замена
Д. Куэро
️️️️
Т. Муро
59'
Замена
А. Коваленко
️️️️
А. Барановский
ГОЛ! 2:0!
С. Пиняев
Пас отдал
Н. Салтыков
55'
46'
Желтая карточка
С. Оганесян
Желтая карточка
Н. Тикнизян
12'
ГОЛ! 1:0!
С. Пиняев
Пас отдал
Э. Севикян
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
29
Томас Муро
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Давид Деограсия
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
13
Иван Башич
АП
50
Джастин Куэро
ЦФ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
4-1-3-2
1
Митрюшкин
71
Тикнизян
5
Ньямси
59
Погостнов
24
Ненахов
94
Тимофеев
14
Салтыков
9
Пиняев
19
Севикян
99
Сулейманов
9
Сарвели
4-1-3-2
57
Москвичев
31
Зотов
27
Прохин
4
Хотулев
88
Караташ
29
Муро
9
Оганесян
96
Барановский
17
Гюрлюк
5
Михайлов
20
Рыбчинский
94
Тимофеев
71
Самошников
71
Самошников
94
Тимофеев
5
Ньямси
23
Монтес
23
Монтес
5
Ньямси
99
Сулейманов
45
Сильянов
45
Сильянов
99
Сулейманов
9
Пиняев
93
Карпукас
93
Карпукас
9
Пиняев
19
Севикян
37
Радиковский
37
Радиковский
19
Севикян
88
Караташ
81
Сидоров
81
Сидоров
88
Караташ
96
Барановский
8
Коваленко
8
Коваленко
96
Барановский
20
Рыбчинский
13
Башич
13
Башич
20
Рыбчинский
29
Муро
50
Куэро
50
Куэро
29
Муро
5
Михайлов
11
Сахархизан
11
Сахархизан
5
Михайлов
Остались в запасе
Локомотив
Оренбург
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
1
Алексей Кеняйкин
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
6
Мохаммад Горбани
ОП
11
Брайан Мансилья
ЛВ
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
6
Мохаммад Горбани
ОП
11
Брайан Мансилья
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча Локомотив - Оренбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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