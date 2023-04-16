Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Локомотив
Оренбург - Локомотив: обзор матча 16 апреля 2023
Оренбург
16.04.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 4
Завершен
Локомотив
45+3'
Д. Воробьев
10'
М. Глушенков
26'
Н. Тикнизян
30'
М. Глушенков
55'
Ф. Камано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Локомотив
90'
+6
Желтая карточка
Д. Баринов
90'
+2
Замена
И. Игнатьев
️️️️
А. Карпукас
90'
+2
Замена
К. Марадишвили
️️️️
А. Дзюба
89'
Желтая карточка
А. Карпукас
Замена
Д. Капустянский
️️️️
М. Стаматов
89'
Замена
С. Оганесян
️️️️
Х. Марин
89'
87'
Замена
В. Раков
️️️️
Ф. Камано
86'
Желтая карточка
Е. Погостнов
Замена
Н. Титков
️️️️
Л. Вера
83'
Замена
Т. Аюпов
️️️️
М. Перес
83'
81'
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Глушенков
Желтая карточка
М. Перес
74'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
В. Обухов
72'
69'
Желтая карточка
Ф. Камано
Желтая карточка
В. Обухов
64'
55'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Камано
Пас отдал
А. Дзюба
54'
Пенальти не реализован!
М. Глушенков
Желтая карточка
Н. Сысуев
51'
ГОЛ! 1:3!
Д. Воробьев
45'
+3
30'
ГОЛ! 0:3!
М. Глушенков
26'
ГОЛ! 0:2!
Н. Тикнизян
Пас отдал
А. Дзюба
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Глушенков
Пас отдал
А. Дзюба
Желтая карточка
Х. Марин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
32
Лукас Вера
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
22
Артем Дзюба
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Степан Оганесян
ПВ
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
3-2-1-2-2
99
Сысуев
3
Гойкович
3
Сиваков
2
Перес
30
Стаматов
15
Эктов
32
Вера
26
Марин
10
Флорентин
10
Воробьев
13
Обухов
3-4-1-2
22
Лантратов
71
Тикнизян
27
Магкеев
59
Погостнов
24
Ненахов
93
Карпукас
6
Баринов
2
Митай
40
Камано
10
Глушенков
22
Дзюба
2
Перес
8
Аюпов
8
Аюпов
2
Перес
32
Вера
18
Титков
18
Титков
32
Вера
30
Стаматов
70
Капустянский
70
Капустянский
30
Стаматов
13
Обухов
17
Ковалев
17
Ковалев
13
Обухов
26
Марин
9
Оганесян
9
Оганесян
26
Марин
22
Дзюба
22
Марадишвили
22
Марадишвили
22
Дзюба
10
Глушенков
21
Миранчук
21
Миранчук
10
Глушенков
93
Карпукас
18
Игнатьев
18
Игнатьев
93
Карпукас
40
Камано
11
Раков
11
Раков
40
Камано
Остались в запасе
Оренбург
Локомотив
1
Алексей Кеняйкин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
53
Даниил Худяков
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Оренбург - Локомотив
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев
Роман Милюченко
Дополнительные помощники:
VAR – Ян Бобровский; AVAR – Валентин Мурашов
Резервный судья:
Николай Волошин
Инспектор:
Николай Левников
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч Премьер
Новости команд
Все
Оренбург
Локомотив
Лапочкин разобрал отмененный пенальти «Спартака» в ворота «Оренбурга»
00:38
В «Локомотиве» ответили на вопрос о возвращении Семина
00:30
Мостовой отреагировал на поражение «Спартака» от «Оренбурга»
Вчера, 23:50
Федотов проанализировал отмененный пенальти «Спартака» в ворота «Оренбурга»
Вчера, 23:18
2
Баринов – о провале Галактионова в «Локомотиве»: «Парень сорвался в пике»
Вчера, 23:14
Лапочкин разобрал отмененный пенальти «Спартака» в ворота «Оренбурга»
00:38
Мостовой отреагировал на поражение «Спартака» от «Оренбурга»
Вчера, 23:50
Федотов проанализировал отмененный пенальти «Спартака» в ворота «Оренбурга»
Вчера, 23:18
2
В «Спартаке» нашли оправдание поражению от «Оренбурга»
Вчера, 22:40
1
Мнение Угальде об отмене пенальти в пользу «Спартака» в Оренбурге
Вчера, 21:03
В «Локомотиве» ответили на вопрос о возвращении Семина
00:30
Баринов – о провале Галактионова в «Локомотиве»: «Парень сорвался в пике»
Вчера, 23:14
Баринов не побоялся назвать Овчинникова Сережей, комментируя его назначение в «Локо»
Вчера, 18:32
Черчесов отреагировал на слухи о назначении в «Локомотив»
Вчера, 17:17
Только одна команда проиграла все матчи в группе Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 16:11
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+