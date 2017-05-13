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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Оренбург
Локомотив - Оренбург: обзор матча 13 мая 2017
Локомотив
13.05.2017, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
4 : 0
Завершен
Оренбург
37'
Ари
50'
Ари
72'
Т. Михалик
85'
М. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Оренбург
ГОЛ! 4:0!
М. Фернандеш
85'
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
В. Игнатьев
81'
78'
Замена
️️️️
В. Парняков
Замена
А. Миранчук
️️️️
Ари
73'
ГОЛ! 3:0!
Т. Михалик
72'
58'
Замена
Р. Воробьев
️️️️
В. Афонин
ГОЛ! 2:0!
Ари
50'
ГОЛ! 1:0!
Ари
37'
Желтая карточка
Д. Тарасов
32'
16'
Желтая карточка
Благо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
11
Майкон
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Сергей Овчинников
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
40
Благо
ЦП
57
Михал Дуриш
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
Оренбург
30
Александр Гутор
ВР
5
Ивица Жунич
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
23
Сергей Бреев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
4-2-1-2
1
Гилерме
17
Михалик
39
Пейчинович
4
Кверквелия
20
Игнатьев
23
Тарасов
27
Денисов
99
Фернандеш
39
Ари
11
Майкон
3-3-2-2
9
Руденко
3
Сиваков
10
Парняков
15
Андреев
12
Малых
8
Афонин
2
Полуяхтов
21
Драгун
40
Благо
29
Лобжанидзе
57
Дуриш
20
Игнатьев
28
Ротенберг
28
Ротенберг
20
Игнатьев
Баринов
59
Миранчук
59
Миранчук
Баринов
8
Афонин
84
Воробьев
84
Воробьев
8
Афонин
Остались в запасе
Локомотив
Оренбург
57
Артем Галаджан
ЦФ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
11
Алан Касаев
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Главный тренер
Сергей Овчинников
30
Александр Гутор
ВР
5
Ивица Жунич
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
11
Алан Касаев
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Остались в запасе
30
Александр Гутор
ВР
5
Ивица Жунич
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
Главный тренер
Сергей Овчинников
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Локомотив - Оренбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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