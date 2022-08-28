Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Оренбург
Локомотив - Оренбург: обзор матча 28 августа 2022
Локомотив
28.08.2022, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
5 : 1
Завершен
Оренбург
8'
И. Игнатьев
11'
И. Игнатьев
19'
И. Игнатьев
53'
Д. Керк
90+4'
А. Миранчук (П)
13'
В. Писарский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Оренбург
ГОЛ с пенальти! 5:1!
А. Миранчук
90'
+4
87'
Замена
Д. Акоста
️️️️
В. Писарский
Замена
А. Багамаев
️️️️
Д. Керк
87'
84'
Желтая карточка
Д. Хотулев
Желтая карточка
Д. Баринов
82'
79'
Замена
М. Стаматов
️️️️
С. Оганесян
Замена
В. Раков
️️️️
А. Карпукас
75'
Замена
Д. Куликов
️️️️
Ф. Камано
75'
62'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
Х. Марин
Замена
М. Раконьяц
️️️️
И. Игнатьев
61'
ГОЛ! 4:1!
Д. Керк
Пас отдал
И. Игнатьев
53'
46'
Замена
Г. Флорентин
️️️️
А. Павловец
Замена
К. Марадишвили
️️️️
Д. Живоглядов
46'
46'
Замена
А. Эктов
️️️️
В. Полуяхтов
37'
Желтая карточка
А. Павловец
ГОЛ! 3:1!
И. Игнатьев
Пас отдал
Д. Худяков
19'
13'
ГОЛ! 2:1!
В. Писарский
Пас отдал
К. Печенин
ГОЛ! 2:0!
И. Игнатьев
Пас отдал
Н. Тикнизян
11'
ГОЛ! 1:0!
И. Игнатьев
Пас отдал
А. Миранчук
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
9
Джирано Керк
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
1
Гилерме
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
4-2-3-1
53
Худяков
21
Тикнизян
4
Едвай
27
Магкеев
27
Живоглядов
93
Карпукас
6
Баринов
40
Камано
21
Миранчук
9
Керк
18
Игнатьев
3-3-1-2-1
1
Гошев
22
Павловец
4
Хотулев
3
Сиваков
2
Печенин
8
Аюпов
2
Полуяхтов
32
Вера
9
Оганесян
26
Марин
77
Писарский
93
Карпукас
11
Раков
11
Раков
93
Карпукас
9
Керк
8
Багамаев
8
Багамаев
9
Керк
40
Камано
25
Куликов
25
Куликов
40
Камано
27
Живоглядов
22
Марадишвили
22
Марадишвили
27
Живоглядов
18
Игнатьев
77
Раконьяц
77
Раконьяц
18
Игнатьев
22
Павловец
10
Флорентин
10
Флорентин
22
Павловец
2
Полуяхтов
15
Эктов
15
Эктов
2
Полуяхтов
9
Оганесян
30
Стаматов
30
Стаматов
9
Оганесян
26
Марин
7
Гурциев
7
Гурциев
26
Марин
77
Писарский
27
Акоста
27
Акоста
77
Писарский
Остались в запасе
Локомотив
Оренбург
16
Андрей Савин
ВР
1
Гилерме
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
99
Николай Сысуев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
1
Гилерме
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Локомотив - Оренбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Роман Усачев
Андрей Веретешкин
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Адлан Хатуев
Резервный судья:
Андрей Фисенко
Инспектор:
Виктор Кулагин
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
Новости команд
Все
Локомотив
Оренбург
В Кубке России установили несколько антирекордов посещаемости
10:45
8
Реакция Овчинникова на назначение Слуцкого в «Локомотив»
01:44
8
Кириченко прокомментировал кубковую победу «Ростова» над «Локомотивом»
00:20
Овчинников прокомментировал первое поражение во главе «Локомотива»
Вчера, 23:37
2
Кубок России. Вылетевший «Локомотив» проиграл дома «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:28
4
В Кубке России установили несколько антирекордов посещаемости
10:45
8
Реакция Овчинникова на назначение Слуцкого в «Локомотив»
01:44
8
Кириченко прокомментировал кубковую победу «Ростова» над «Локомотивом»
00:20
Овчинников прокомментировал первое поражение во главе «Локомотива»
Вчера, 23:37
2
Кубок России. Вылетевший «Локомотив» проиграл дома «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:28
4
Кубок России: шансы «Оренбурга» и «Спартака» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:19
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Оренбургом»
21 ноября
3
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов после поражения от «Балтики»: «Это было что‑то очень плохое»
21 ноября
Обзор матча «Оренбург» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+