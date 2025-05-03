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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Оренбург
Локомотив - Оренбург: обзор матча 03 мая 2025
Локомотив
03.05.2025, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Оренбург
57'
С. Пиняев
66'
А. Татаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Оренбург
78'
Замена
Н. Сысуев
️️️️
Б. Москвичев
78'
Замена
Я. Михайлов
️️️️
И. Башич
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Д. Воробьев
74'
Замена
В. Раков
️️️️
С. Пиняев
74'
72'
Желтая карточка
И. Башич
Замена
Д. Годяев
️️️️
В. Сарвели
67'
66'
ГОЛ! 1:1!
А. Татаев
Пас отдал
И. Башич
Вторая желтая
А. Тимофеев
64'
61'
Замена
К. Караташ
️️️️
А. Малых
ГОЛ! 1:0!
С. Пиняев
57'
51'
Желтая карточка
А. Малых
Желтая карточка
А. Тимофеев
49'
38'
Желтая карточка
С. Сахархизан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
6
Дмитрий Баринов
(К)
ОП
83
Алексей Батраков
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
12
Андрей Малых
(К)
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
13
Иван Башич
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
4-2-2-2
1
Митрюшкин
45
Сильянов
85
Морозов
59
Погостнов
24
Ненахов
94
Тимофеев
6
Баринов
9
Пиняев
83
Батраков
10
Воробьев
9
Сарвели
3-2-3-2
57
Москвичев
27
Прохин
38
Касимов
5
Татаев
12
Малых
81
Сидоров
20
Рыбчинский
13
Башич
11
Мансилья
11
Сахархизан
17
Гюрлюк
9
Сарвели
47
Годяев
47
Годяев
9
Сарвели
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
9
Пиняев
11
Раков
11
Раков
9
Пиняев
57
Москвичев
99
Сысуев
99
Сысуев
57
Москвичев
12
Малых
88
Караташ
88
Караташ
12
Малых
13
Башич
5
Михайлов
5
Михайлов
13
Башич
Остались в запасе
Локомотив
Оренбург
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
50
Егор Скичко
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
Остались в запасе
50
Егор Скичко
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Локомотив - Оренбург
1
1
3
Всего ударов по воротам
8
23
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
11
Нарушения
16
10
Офсайды
1
2
Количество передач
368
358
Сейвы
7
2
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
1
12
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 1
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
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