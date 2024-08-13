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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Оренбург - Локомотив
Оренбург - Локомотив: обзор матча 13 августа 2024
Оренбург
13.08.2024, вторник, 17:30
Россия. Кубок, группа B, 2 тур
2 : 3
Завершен
Локомотив
15'
Д. Куэро (П)
53'
Д. Куэро
8'
Т. Сулейманов (П)
36'
Т. Сулейманов
82'
В. Раков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Локомотив
Желтая карточка
А. Касимов
90'
+3
Замена
Д. Миллер
️️️️
А. Барановский
88'
Замена
С. Юрин
️️️️
Д. Прохин
88'
Желтая карточка
Д. Прохин
85'
82'
ГОЛ! 2:3!
В. Раков
Пас отдал
Н. Тикнизян
77'
Желтая карточка
В. Раков
76'
Замена
А. Батраков
️️️️
В. Сарвели
Желтая карточка
Д. Куэро
74'
73'
Замена
А. Карпукас
️️️️
Д. Баринов
Замена
С. Столбов
️️️️
И. Башич
69'
57'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
Н. Салтыков
ГОЛ! 2:2!
Д. Куэро
Пас отдал
Д. Рыбчинский
53'
46'
Замена
Д. Воробьев
️️️️
Т. Сулейманов
46'
Замена
И. Самошников
️️️️
М. Ненахов
45'
+3
Желтая карточка
М. Ненахов
Замена
Д. Хотулев
️️️️
Т. Муро
41'
Травма
Т. Муро
40'
36'
ГОЛ! 1:2!
Т. Сулейманов
Пас отдал
В. Раков
19'
Желтая карточка
Е. Погостнов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Куэро
15'
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Сулейманов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
13
Иван Башич
АП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
94
Дмитрий Миллер
ЦП
11
Саид Сахархизан
ЦФ
69
Семен Юрин
ЦФ
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
4-1-3-2
57
Москвичев
88
Караташ
38
Касимов
27
Прохин
31
Зотов
29
Муро
13
Башич
96
Барановский
20
Рыбчинский
50
Куэро
9
Оганесян
4-2-1-3
1
Митрюшкин
45
Сильянов
24
Ненахов
59
Погостнов
2
Митай
6
Баринов
94
Тимофеев
14
Салтыков
99
Сулейманов
9
Сарвели
11
Раков
29
Муро
4
Хотулев
4
Хотулев
29
Муро
13
Башич
61
Столбов
61
Столбов
13
Башич
96
Барановский
94
Миллер
94
Миллер
96
Барановский
27
Прохин
69
Юрин
69
Юрин
27
Прохин
14
Салтыков
71
Тикнизян
71
Тикнизян
14
Салтыков
24
Ненахов
71
Самошников
71
Самошников
24
Ненахов
6
Баринов
93
Карпукас
93
Карпукас
6
Баринов
9
Сарвели
83
Батраков
83
Батраков
9
Сарвели
99
Сулейманов
10
Воробьев
10
Воробьев
99
Сулейманов
Остались в запасе
Оренбург
Локомотив
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Матиас Перес
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Матиас Перес
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Оренбург - Локомотив
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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