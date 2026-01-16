Матч 20 тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Атлетиком» пройдет 17 января 2026 года и имеет важное значение для обеих команд. Хозяева находятся рядом с зоной вылета и остро нуждаются в очках, тогда как «Атлетик» пытается закрепиться в верхней половине таблицы. Предстоящая встреча обещает быть напряженной и тактически осторожной.

«Мальорка»

Команда проводит непростой отрезок сезона и занимает 17 место после 19 туров. Несмотря на отсутствие побед в трех последних матчах, «Мальорка» стабильно забивает и отличается в четырех турах подряд. Домашний фактор остается важным преимуществом: команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей на своем поле. Основная проблема – оборона, которая пропускает в каждом из последних матчей.

«Атлетик»

Гости располагаются на 8 позиции, но также не могут выиграть в трех последних турах. Команда регулярно забивает, однако защита выглядит нестабильно: 11 пропущенных мячей за последние пять игр – тревожный показатель. В очных встречах «Атлетик» чувствует себя уверенно и не проигрывает «Мальорке» уже восемь матчей подряд, что добавляет уверенности перед выездом.

Факты о командах

«Мальорка»

Забивает в 4 последних матчах Ла Лиги

Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних игр

В среднем 1.20 забитых мяча за последние 5 матчей

«Атлетик»

Не проигрывает «Мальорке» в 8 очных матчах подряд

Пропускает в 4 последних турах

В среднем 1.40 забитых мяча за последние 5 матчей

Прогноз на матч «Мальорка» – «Атлетик»

С учетом текущей формы команд и статистики очных встреч матч вряд ли получится результативным. «Мальорка» будет играть осторожно, делая ставку на плотную оборону и стандарты, а «Атлетик» постарается контролировать мяч, но вряд ли пойдет на неоправданный риск. Ничейный исход или минимальное преимущество гостей выглядят наиболее вероятными сценариями.

Рекомендованные ставки