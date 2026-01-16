Введите ваш ник на сайте
«Мальорка» – «Атлетик»: прогноз и ставки на матч 17 января 2026 с коэффициентом 1.55

16 января 2026 9:02
Мальорка - Атлетик
17 янв. 2026, суббота 18:15 | Испания. Примера, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку

Матч 20 тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Атлетиком» пройдет 17 января 2026 года и имеет важное значение для обеих команд. Хозяева находятся рядом с зоной вылета и остро нуждаются в очках, тогда как «Атлетик» пытается закрепиться в верхней половине таблицы. Предстоящая встреча обещает быть напряженной и тактически осторожной.

«Мальорка»

Команда проводит непростой отрезок сезона и занимает 17 место после 19 туров. Несмотря на отсутствие побед в трех последних матчах, «Мальорка» стабильно забивает и отличается в четырех турах подряд. Домашний фактор остается важным преимуществом: команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей на своем поле. Основная проблема – оборона, которая пропускает в каждом из последних матчей.

«Атлетик»

Гости располагаются на 8 позиции, но также не могут выиграть в трех последних турах. Команда регулярно забивает, однако защита выглядит нестабильно: 11 пропущенных мячей за последние пять игр – тревожный показатель. В очных встречах «Атлетик» чувствует себя уверенно и не проигрывает «Мальорке» уже восемь матчей подряд, что добавляет уверенности перед выездом.

Факты о командах

«Мальорка»

  • Забивает в 4 последних матчах Ла Лиги
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних игр
  • В среднем 1.20 забитых мяча за последние 5 матчей

«Атлетик»

  • Не проигрывает «Мальорке» в 8 очных матчах подряд
  • Пропускает в 4 последних турах
  • В среднем 1.40 забитых мяча за последние 5 матчей

Личные встречи
19% (5)
38% (10)
42% (11)
22
Забитых мячей
34
0.85
В среднем за матч
1.31
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  3:3
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
2 : 1
04.10.2025
Мальорка
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
1 : 1
09.03.2025
Мальорка
Испания. Примера, 11 тур
Мальорка
0 : 0
28.10.2024
Атлетик
Испания. Кубок, Финал
Атлетик
1 : 1
06.04.2024
Мальорка
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
4 : 0
02.02.2024
Мальорка
Испания. Примера, 4 тур
Мальорка
0 : 0
03.09.2023
Атлетик
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
1 : 1
01.05.2023
Атлетик
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
0 : 0
15.08.2022
Мальорка
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
3 : 2
14.02.2022
Атлетик
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
2 : 0
11.09.2021
Мальорка
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
3 : 1
27.06.2020
Мальорка
Испания. Примера, 4 тур
Мальорка
0 : 0
13.09.2019
Атлетик
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
2 : 1
11.05.2013
Мальорка
Испания. Примера, 16 тур
Мальорка
0 : 1
15.12.2012
Атлетик
Испания. Примера, 34 тур
Атлетик
1 : 0
15.04.2012
Мальорка
Испания. Кубок, 1/4 финала
Мальорка
0 : 1
25.01.2012
Атлетик
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
2 : 0
18.01.2012
Мальорка
Испания. Примера, 15 тур
Мальорка
1 : 1
04.12.2011
Атлетик
Испания. Примера, 23 тур
Мальорка
1 : 0
14.02.2011
Атлетик
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
3 : 0
21.09.2010
Мальорка
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
1 : 3
02.05.2010
Мальорка
Испания. Примера, 16 тур
Мальорка
2 : 0
03.01.2010
Атлетик
Испания. Примера, 29 тур
Атлетик
2 : 1
04.04.2009
Мальорка
Испания. Примера, 10 тур
Мальорка
3 : 3
09.11.2008
Атлетик
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
1 : 2
04.05.2008
Мальорка
Испания. Примера, 16 тур
Мальорка
0 : 0
16.12.2007
Атлетик
Показать все

Прогноз на матч «Мальорка» – «Атлетик»

С учетом текущей формы команд и статистики очных встреч матч вряд ли получится результативным. «Мальорка» будет играть осторожно, делая ставку на плотную оборону и стандарты, а «Атлетик» постарается контролировать мяч, но вряд ли пойдет на неоправданный риск. Ничейный исход или минимальное преимущество гостей выглядят наиболее вероятными сценариями.

Рекомендованные ставки

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.55

1.55
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Атлетик Мальорка
