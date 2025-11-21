22 ноября на стадионе «Газовик» в рамках 16 тура Премьер-лиги «Оренбург» примет «Балтику». Команды подходят к матчу в разном состоянии: хозяева борются за выживание и регулярно допускают провалы в обороне, тогда как гости закрепились в верхней части таблицы и демонстрируют стабильный и прагматичный футбол. Этот матч важен с турнирной точки зрения, а его сценарий во многом будет зависеть от того, сможет ли «Оренбург» справиться с давлением со стороны более организованного соперника.

«Оренбург»

Команда занимает 14 место, имея 11 очков после 15 туров. «Оренбург» пропускает в 14 матчах подряд и за последние пять встреч получил 12 голов, что указывает на системные проблемы в обороне. При этом атакующий потенциал остается ограниченным – всего 4 забитых мяча за тот же период и средний показатель 0.80. Несмотря на это, дома команда традиционно старается играть агрессивнее и регулярно забивает в матчах против «Балтики».

«Балтика»

Калининградский клуб идет пятым с 28 очками и не проигрывает в пяти последних турах. «Балтика» демонстрирует надежную игру в обороне – всего 3 пропущенных за пять матчей и средний показатель 0.60. В атаке команда стабильна – 1.40 гола за игру, при этом она способна гибко подстраиваться под темп соперника. Такой баланс делает гостей фаворитами предстоящей встречи.

Факты о командах

«Оренбург»

Пропускает в 14 матчах подряд

0.80 забитых в среднем за 5 игр

2.40 пропущенных в среднем за 5 игр

Забивает в 7 из 9 последних матчей против соперника

«Балтика»

Не проигрывает в 5 турах подряд

1.40 забитых в среднем за 5 игр

0.60 пропущенных в среднем за 5 игр

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Оренбург» – «Балтика»

Несмотря на относительную устойчивость «Оренбурга» в домашних встречах против этого соперника, текущая форма говорит в пользу гостей. «Балтика» более организованна, лучше действует в обороне и стабильно набирает очки. Хозяева, напротив, уязвимы при позиционной защите и часто теряют концентрацию во второй половине игры. Сценарий встречи предполагает контролируемую игру гостей с минимизацией рисков и использованием слабых мест обороны соперника.

Рекомендованные ставки