«Оренбург» – «Балтика»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 2.13

21 ноября 2025 9:30
Оренбург - Балтика
22 нояб. 2025, суббота 14:00 | Россия. Премьер-лига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
2.13
Победа «Балтики»
Сделать ставку

22 ноября на стадионе «Газовик» в рамках 16 тура Премьер-лиги «Оренбург» примет «Балтику». Команды подходят к матчу в разном состоянии: хозяева борются за выживание и регулярно допускают провалы в обороне, тогда как гости закрепились в верхней части таблицы и демонстрируют стабильный и прагматичный футбол. Этот матч важен с турнирной точки зрения, а его сценарий во многом будет зависеть от того, сможет ли «Оренбург» справиться с давлением со стороны более организованного соперника.

«Оренбург»

Команда занимает 14 место, имея 11 очков после 15 туров. «Оренбург» пропускает в 14 матчах подряд и за последние пять встреч получил 12 голов, что указывает на системные проблемы в обороне. При этом атакующий потенциал остается ограниченным – всего 4 забитых мяча за тот же период и средний показатель 0.80. Несмотря на это, дома команда традиционно старается играть агрессивнее и регулярно забивает в матчах против «Балтики».

«Балтика»

Калининградский клуб идет пятым с 28 очками и не проигрывает в пяти последних турах. «Балтика» демонстрирует надежную игру в обороне – всего 3 пропущенных за пять матчей и средний показатель 0.60. В атаке команда стабильна – 1.40 гола за игру, при этом она способна гибко подстраиваться под темп соперника. Такой баланс делает гостей фаворитами предстоящей встречи.

Факты о командах

«Оренбург»

  • Пропускает в 14 матчах подряд
  • 0.80 забитых в среднем за 5 игр
  • 2.40 пропущенных в среднем за 5 игр
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей против соперника

«Балтика»

  • Не проигрывает в 5 турах подряд
  • 1.40 забитых в среднем за 5 игр
  • 0.60 пропущенных в среднем за 5 игр
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи
37% (7)
26% (5)
37% (7)
21
Забитых мячей
20
1.11
В среднем за матч
1.05
2:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Балтика
3 : 2
03.08.2025
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Оренбург
1 : 0
10.03.2024
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
1 : 0
07.10.2023
Оренбург
Россия. ФНЛ, 21 тур
Оренбург
2 : 1
06.11.2021
Балтика
Россия. ФНЛ, 3 тур
Балтика
1 : 1
24.07.2021
Оренбург
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
1 : 2
24.03.2021
Оренбург
Россия. ФНЛ, 12 тур
Оренбург
2 : 2
27.09.2020
Балтика
Россия. ФНЛ, 21 тур
Балтика
0 : 1
04.11.2017
Оренбург
Россия. ФНЛ, 3 тур
Оренбург
0 : 1
22.07.2017
Балтика
Россия. ФНЛ, 37 тур
Оренбург
2 : 0
15.05.2016
Балтика
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2015
Оренбург
Россия. ФНЛ, 22 тур
Оренбург
1 : 0
14.03.2015
Балтика
Россия. Кубок ФНЛ,
Балтика
1 : 0
22.02.2015
Оренбург
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
2 : 2
10.08.2014
Оренбург
Россия. ФНЛ, 37 тур
Оренбург
2 : 0
11.05.2014
Балтика
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
2 : 0
18.10.2013
Оренбург
Россия. ФНЛ, 49 тур
Балтика
2 : 1
27.05.2012
Оренбург
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 0
01.09.2011
Оренбург
Россия. ФНЛ, 6 тур
Оренбург
1 : 1
28.04.2011
Балтика
Показать все

Прогноз на матч «Оренбург» – «Балтика»

Несмотря на относительную устойчивость «Оренбурга» в домашних встречах против этого соперника, текущая форма говорит в пользу гостей. «Балтика» более организованна, лучше действует в обороне и стабильно набирает очки. Хозяева, напротив, уязвимы при позиционной защите и часто теряют концентрацию во второй половине игры. Сценарий встречи предполагает контролируемую игру гостей с минимизацией рисков и использованием слабых мест обороны соперника.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Балтики» – коэффициент 1.95
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.72

2.13
Победа «Балтики»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Балтика Оренбург
