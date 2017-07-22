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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Балтика
Оренбург - Балтика: обзор матча 22 июля 2017
Оренбург
22.07.2017, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
0 : 1
Завершен
Балтика
88'
Д. Скопинцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Балтика
88'
ГОЛ! 0:1!
Д. Скопинцев
Желтая карточка
Д. Андреев
77'
77'
Замена
А. Джалилов
️️️️
В. Каленкович
76'
Желтая карточка
С. Себай
74'
Замена
А. Подбельцев
️️️️
К. Погребняк
68'
Замена
А. Малеев
️️️️
А. Джалилов
Желтая карточка
М. Дуриш
65'
Замена
Р. Воробьев
️️️️
А. Померко
65'
53'
Желтая карточка
Н. Тимошин
Желтая карточка
Благо
51'
Замена
М. Дуриш
️️️️
Д. Дзахов
46'
Замена
Д. Попович
️️️️
А. Делькин
46'
Желтая карточка
Т. Царикаев
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
17
Тарас Царикаев
ОП
40
Благо
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
15
Сенин Себай
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
57
Михал Дуриш
ЦФ
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
8
Артемий Малеев
АП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
3-2-2-2-1
9
Руденко
58
Ойеволе
15
Андреев
12
Малых
20
Померко
17
Царикаев
40
Благо
71
Дзахов
22
Ефремов
8
Серченков
90
Делькин
4-1-2-1-2
1
Помазан
43
Логашов
79
Черенчиков
40
Тимошин
7
Скопинцев
7
Шешуков
6
Свежов
93
Каленкович
10
Джалилов
9
Погребняк
15
Себай
20
Померко
84
Воробьев
84
Воробьев
20
Померко
90
Делькин
22
Попович
22
Попович
90
Делькин
71
Дзахов
57
Дуриш
57
Дуриш
71
Дзахов
10
Джалилов
8
Малеев
8
Малеев
10
Джалилов
9
Погребняк
9
Подбельцев
9
Подбельцев
9
Погребняк
Остались в запасе
Оренбург
Балтика
98
Дмитрий Абакумов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
Главный тренер
Темури Кецбая
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
98
Дмитрий Абакумов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Оренбург - Балтика
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Газовик
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