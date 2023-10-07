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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Балтика - Оренбург
Балтика - Оренбург: обзор матча 07 октября 2023
Балтика
07.10.2023, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
23'
Г. Гузина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Оренбург
87'
Замена
Д. Куэро
️️️️
М. Сидоров
Замена
А. Дудиев
️️️️
Р. Фернандес
84'
Замена
Я. Казаев
️️️️
А. Энрикес
84'
Желтая карточка
К. Бистрович
83'
76'
Желтая карточка
М. Перес
75'
Замена
В. Обухов
️️️️
Д. Воробьев
Замена
А. Галоян
️️️️
М. Кузьмин
65'
Замена
К. Маляров
️️️️
Г. Сото
60'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
Г. Гузина
60'
46'
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
А. Адамов
46'
Замена
Х. Марин
️️️️
Ю. Ковалев
46'
Замена
Г. Флорентин
️️️️
К. Капленко
27'
Желтая карточка
Д. Воробьев
ГОЛ! 1:0!
Г. Гузина
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
17
Гильермо Сото
ЛЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
55
Кирилл Капленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
13
Иван Башич
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
21
Артур Галоян
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
5
Ярослав Михайлов
АП
10
Габриэль Флорентин
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
50
Джастин Куэро
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Латышонок
21
Остойич
26
Радмановац
4
Гассама
17
Сото
5
Осипов
21
Фернандес
8
Бистрович
6
Кузьмин
30
Гузина
9
Энрикес
4-3-2-1
99
Сысуев
95
Адамов
2
Перес
3
Гойкович
81
Сидоров
17
Ковалев
32
Вера
55
Капленко
13
Башич
11
Мансилья
10
Воробьев
17
Сото
7
Маляров
7
Маляров
17
Сото
21
Фернандес
8
Дудиев
8
Дудиев
21
Фернандес
9
Энрикес
53
Казаев
53
Казаев
9
Энрикес
6
Кузьмин
21
Галоян
21
Галоян
6
Кузьмин
30
Гузина
11
Мусаев
11
Мусаев
30
Гузина
95
Адамов
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
95
Адамов
55
Капленко
10
Флорентин
10
Флорентин
55
Капленко
17
Ковалев
26
Марин
26
Марин
17
Ковалев
10
Воробьев
13
Обухов
13
Обухов
10
Воробьев
81
Сидоров
50
Куэро
50
Куэро
81
Сидоров
Остались в запасе
Балтика
Оренбург
39
Максим Бориско
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча Балтика - Оренбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Помощники судьи:
Варанцо Петросян
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Илья Елеференко
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Ростех Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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