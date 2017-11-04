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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Оренбург
Балтика - Оренбург: обзор матча 04 ноября 2017
Балтика
04.11.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
0 : 1
Завершен
Оренбург
42'
А. Малых
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Оренбург
86'
Замена
В. Парняков
️️️️
Д. Попович
Замена
П. Степанец
️️️️
А. Малеев
83'
76'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
М. Дуриш
Желтая карточка
В. Каленкович
73'
72'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
А. Делькин
68'
Желтая карточка
А. Попов
Замена
А. Касьян
️️️️
А. Джалилов
65'
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Малых
Желтая карточка
В. Свежов
32'
32'
Желтая карточка
Г. Чиркин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
8
Артемий Малеев
АП
22
Антон Кобялко
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
57
Михал Дуриш
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
34
Олег Дмитриев
АП
33
Денис Шевчук
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
4-2-2-2
1
Помазан
7
Скопинцев
43
Логашов
55
Крючков
3
Джалилов
93
Каленкович
6
Свежов
8
Малеев
10
Джалилов
15
Себай
22
Кобялко
4-3-1-2
39
Фролов
12
Малых
58
Ойеволе
2
Бегич
3
Удалый
23
Бреев
22
Попович
8
Чиркин
18
Попов
90
Делькин
57
Дуриш
8
Малеев
4
Степанец
4
Степанец
8
Малеев
10
Джалилов
19
Касьян
19
Касьян
10
Джалилов
57
Дуриш
22
Ефремов
22
Ефремов
57
Дуриш
22
Попович
10
Парняков
10
Парняков
22
Попович
90
Делькин
9
Мамтов
9
Мамтов
90
Делькин
Остались в запасе
Балтика
Оренбург
34
Олег Дмитриев
АП
33
Денис Шевчук
ЦФ
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
34
Олег Дмитриев
АП
33
Денис Шевчук
ЦФ
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Балтика - Оренбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Балтика
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