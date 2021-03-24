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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Оренбург
Балтика - Оренбург: обзор матча 24 марта 2021
Балтика
24.03.2021, среда, 20:30
Россия. ФНЛ, 32 тур
1 : 2
Завершен
Оренбург
70'
И. Альшин
2'
Д. Ткачук
40'
А. Нойок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Оренбург
90'
+6
Замена
И. Воробьев
️️️️
А. Миронов
87'
Замена
А. Масловский
️️️️
А. Смирнов
Замена
М. Маркин
️️️️
М. Кашчелан
77'
77'
Замена
А. Козлов
️️️️
Д. Фамейе
ГОЛ! 1:2!
И. Альшин
70'
67'
Желтая карточка
М. Сиваков
64'
Желтая карточка
Д. Ткачук
Желтая карточка
А. Шаваев
46'
Замена
Аллеф
️️️️
М. Маркович
46'
Замена
И. Маклаков
️️️️
А. Дудиев
46'
Замена
И. Юрганов
️️️️
А. Мещанинов
46'
Желтая карточка
М. Кашчелан
45'
40'
Желтая карточка
А. Нойок
40'
ГОЛ! 0:2!
А. Нойок
Желтая карточка
И. Альшин
39'
38'
Замена
Р. Гойкович
️️️️
А. Ойеволе
Желтая карточка
А. Мещанинов
35'
Желтая карточка
А. Дудиев
28'
Замена
А. Шаваев
️️️️
Я. Казаев
25'
Желтая карточка
М. Маркович
12'
9'
Желтая карточка
А. Смирнов
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ткачук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Балтика
1
Давид Волк
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
17
Хуан Мануэль Валенсия
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
77
Владислав Лазарев
АП
33
Аллеф
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Латышонок
8
Дудиев
20
Ковалев
26
Мещанинов
44
Тишкин
18
Кашчелан
53
Казаев
10
Гелоян
6
Кузьмин
10
Альшин
13
Маркович
4-2-1-1-2
1
Климович
12
Малых
3
Сиваков
58
Ойеволе
96
Смирнов
55
Нойок
8
Аюпов
8
Миронов
31
Ткачук
10
Воробьев
7
Фамейе
8
Дудиев
4
Маклаков
4
Маклаков
8
Дудиев
13
Маркович
33
Аллеф
33
Аллеф
13
Маркович
18
Кашчелан
93
Маркин
93
Маркин
18
Кашчелан
26
Мещанинов
20
Юрганов
20
Юрганов
26
Мещанинов
53
Казаев
8
Шаваев
8
Шаваев
53
Казаев
8
Миронов
95
Воробьев
95
Воробьев
8
Миронов
96
Смирнов
33
Масловский
33
Масловский
96
Смирнов
58
Ойеволе
3
Гойкович
3
Гойкович
58
Ойеволе
7
Фамейе
32
Козлов
32
Козлов
7
Фамейе
Остались в запасе
Балтика
Оренбург
7
Султан Джамилов
ЛВ
10
Дмитрий Плетнев
АП
17
Хуан Мануэль Валенсия
ЦП
56
Виктор Демьянов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
1
Давид Волк
ВР
Главный тренер
Евгений Калешин
92
Алексей Скворцов
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
15
Александр Эктов
ПЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
1
Евгений Гошев
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
7
Султан Джамилов
ЛВ
10
Дмитрий Плетнев
АП
17
Хуан Мануэль Валенсия
ЦП
56
Виктор Демьянов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
1
Давид Волк
ВР
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
15
Александр Эктов
ПЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
1
Евгений Гошев
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Балтика - Оренбург
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Стадион:
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