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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Балтика
Оренбург - Балтика: обзор матча 11 мая 2014
Оренбург
11.05.2014, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
2 : 0
Завершен
Балтика
56'
Д. Ткачук
83'
А. Хазов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Балтика
90'
+1
Желтая карточка
Д. Стоцкий
Замена
И. Ганиев
️️️️
С. Бреев
89'
87'
Замена
А. Алексеев
️️️️
И. Сетов
Замена
М. Шогенов
️️️️
Д. Ткачук
85'
84'
Замена
А. Минченков
️️️️
В. Каленкович
ГОЛ! 2:0!
А. Хазов
83'
79'
Желтая карточка
Г. Чиркин
Замена
А. Хазов
️️️️
А. Кобялко
76'
72'
Замена
И. Сетов
️️️️
Д. Сысуев
Замена
В. Парняков
️️️️
И. Коронов
65'
56'
Замена
М. Скавыш
️️️️
М. Плопа
ГОЛ! 1:0!
Д. Ткачук
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Григорий Чиркин
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
16
Антон Хазов
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
13
Илья Сетов
ЦП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
3-1-4-1-1
98
Абакумов
2
Полуяхтов
58
Ойеволе
12
Малых
8
Афонин
3
Ахмедов
23
Бреев
30
Друзин
14
Коронов
31
Ткачук
22
Кобялко
3-2-3-2
88
Шелия
23
Васильев
81
Зимулька
55
Крючков
89
Стоцкий
3
Плопа
8
Чиркин
17
Зюзинс
93
Каленкович
45
Вотинов
8
Сысуев
23
Бреев
88
Ганиев
88
Ганиев
23
Бреев
14
Коронов
10
Парняков
10
Парняков
14
Коронов
31
Ткачук
8
Шогенов
8
Шогенов
31
Ткачук
22
Кобялко
16
Хазов
16
Хазов
22
Кобялко
8
Сысуев
13
Сетов
13
Сетов
8
Сысуев
Сетов
22
Алексеев
22
Алексеев
Сетов
3
Плопа
15
Скавыш
15
Скавыш
3
Плопа
93
Каленкович
10
Минченков
10
Минченков
93
Каленкович
Остались в запасе
Оренбург
Балтика
73
Дмитрий Чванов
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
1
Александр Колинько
ВР
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
14
Максим Барсов
ЦФ
Остались в запасе
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
1
Александр Колинько
ВР
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Оренбург - Балтика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Газовик
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