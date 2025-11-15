Матч 19-го тура Первой лиги сведет команды, которые активно ищут стабильность и нуждаются в очках. «Уфа» подходит к игре с переменчивыми результатами, но уверенной домашней серией, а «Арсенал Тула» набрал хороший темп и продолжает уверенно забивать. Встреча обещает упорную борьбу и интригу в атакующих действиях.

«Уфа»

«Уфа» после 18 туров имеет 19 очков и идет на 13-м месте. Команда регулярно забивает: в последних трех турах она неизменно наносит минимум один гол, а всего за пять матчей уфимцы оформили восемь точных ударов. При этом оборона остается уязвимой – семь пропущенных за этот отрезок. На своем поле клуб выступает заметно увереннее: не проиграл в восьми из десяти последних домашних встреч, что усиливает его шансы на успех.

«Арсенал Тула»

«Арсенал Тула» располагается выше – девятое место и 23 набранных очка. Команда находится в отличной форме: три победы подряд и серия из шести игр, в которых «Арсенал» обязательно забивает. В пяти последних матчах тульский клуб оформил девять голов, но при этом допускает ошибки в обороне – семь пропущенных за такой же отрезок.

Факты о командах

«Уфа»

Забивает в трех матчах подряд

В среднем: 1.60 забито и 1.40 пропущено за 5 последних игр

Не проигрывает в восьми из десяти последних домашних матчей

«Арсенал Тула»

Побеждает три матча подряд

Забивает в восьми последних играх

В среднем: 1.80 забито и 1.40 пропущено за 5 последних матчей

Прогноз на матч «Уфа» – «Арсенал Тула»

Обе команды подходят к матчу в схожем стиле – атакуют активно, обороняются нестабильно. «Уфа» силнее дома, но «Арсенал Тула» в лучшей форме и демонстрирует более высокий уровень реализации моментов. Статистика обеих сторон говорит о том, что игра должна получиться результативной. Вероятнее всего, матч пройдет в обоюдоострой борьбе и с голами с обеих сторон, при небольшом преимуществе гостей.

