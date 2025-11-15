Введите ваш ник на сайте
«Уфа» – «Арсенал Тула»: прогноз и ставки на матч 16 ноября с коэффициентом 2.75

15 ноября 2025 9:28
Уфа - Арсенал
16 нояб. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
2.75
Победа «Арсенала»
Сделать ставку

Матч 19-го тура Первой лиги сведет команды, которые активно ищут стабильность и нуждаются в очках. «Уфа» подходит к игре с переменчивыми результатами, но уверенной домашней серией, а «Арсенал Тула» набрал хороший темп и продолжает уверенно забивать. Встреча обещает упорную борьбу и интригу в атакующих действиях.

«Уфа»

«Уфа» после 18 туров имеет 19 очков и идет на 13-м месте. Команда регулярно забивает: в последних трех турах она неизменно наносит минимум один гол, а всего за пять матчей уфимцы оформили восемь точных ударов. При этом оборона остается уязвимой – семь пропущенных за этот отрезок. На своем поле клуб выступает заметно увереннее: не проиграл в восьми из десяти последних домашних встреч, что усиливает его шансы на успех.

«Арсенал Тула»

«Арсенал Тула» располагается выше – девятое место и 23 набранных очка. Команда находится в отличной форме: три победы подряд и серия из шести игр, в которых «Арсенал» обязательно забивает. В пяти последних матчах тульский клуб оформил девять голов, но при этом допускает ошибки в обороне – семь пропущенных за такой же отрезок.

Факты о командах

«Уфа»

  • Забивает в трех матчах подряд
  • В среднем: 1.60 забито и 1.40 пропущено за 5 последних игр
  • Не проигрывает в восьми из десяти последних домашних матчей

«Арсенал Тула»

  • Побеждает три матча подряд
  • Забивает в восьми последних играх
  • В среднем: 1.80 забито и 1.40 пропущено за 5 последних матчей

Личные встречи
32% (7)
23% (5)
45% (10)
23
Забитых мячей
27
1.05
В среднем за матч
1.23
3:2
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал
2 : 2
20.09.2025
Уфа
Россия. Первая лига, 33 тур
Уфа
1 : 2
18.05.2025
Арсенал
Россия. Первая лига, 12 тур
Арсенал
0 : 0
29.09.2024
Уфа
Россия. Первая лига, 24 тур
Арсенал
2 : 1
26.03.2023
Уфа
Россия. Первая лига, 8 тур
Уфа
0 : 2
02.09.2022
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Уфа
2 : 1
14.05.2022
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
0 : 0
06.11.2021
Уфа
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
2 : 1
16.05.2021
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
2 : 3
14.08.2020
Уфа
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
0 : 0
22.07.2020
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Арсенал
1 : 0
11.08.2019
Уфа
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Уфа
1 : 2
20.04.2019
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 1
05.10.2018
Уфа
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
2 : 1
07.04.2018
Уфа
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Уфа
1 : 0
24.09.2017
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Уфа
1 : 0
30.04.2017
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
0 : 2
30.10.2016
Уфа
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Уфа
0 : 1
12.04.2015
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Арсенал
0 : 1
02.12.2014
Уфа
Россия. ФНЛ, 27 тур
Уфа
3 : 4
16.03.2014
Арсенал
Россия. Кубок ФНЛ, 3 тур
Арсенал
3 : 1
16.02.2014
Уфа
Россия. ФНЛ, 8 тур
Арсенал
1 : 0
12.08.2013
Уфа
Показать все

Прогноз на матч «Уфа» – «Арсенал Тула»

Обе команды подходят к матчу в схожем стиле – атакуют активно, обороняются нестабильно. «Уфа» силнее дома, но «Арсенал Тула» в лучшей форме и демонстрирует более высокий уровень реализации моментов. Статистика обеих сторон говорит о том, что игра должна получиться результативной. Вероятнее всего, матч пройдет в обоюдоострой борьбе и с голами с обеих сторон, при небольшом преимуществе гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Арсенал Тула» – коэффициент 2.75
  • Тотал больше 2.5 гола – коэффициент 1.85

2.75
Победа «Арсенала»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Арсенал Уфа
18+
18+
  • Читайте нас: 