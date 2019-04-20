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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Арсенал
Уфа - Арсенал: обзор матча 20 апреля 2019
Уфа
20.04.2019, суббота, 11:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
38'
С. Игбун
3'
З. Бакаев
24'
И. Горбатенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Арсенал
90'
+2
Замена
Э. Кангва
️️️️
З. Бакаев
87'
Замена
С. Ткачев
️️️️
К. Берхамов
Замена
В. Кротов
️️️️
И. Безденежных
84'
Желтая карточка
Д. Сысуев
83'
Замена
А. Вомбергар
️️️️
П. Аликин
75'
70'
Желтая карточка
К. Берхамов
Замена
А. Алиев
️️️️
О. Ваньек
64'
Желтая карточка
И. Неделчару
63'
47'
Желтая карточка
Г. Григалава
ГОЛ! 1:2!
С. Игбун
Пас отдал
Д. Сысуев
38'
Желтая карточка
И. Безденежных
26'
24'
ГОЛ! 0:2!
И. Горбатенко
Желтая карточка
Б. Йокич
7'
3'
ГОЛ! 0:1!
З. Бакаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
70
Георгий Костадинов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Уфа
1
Тимур Акмурзин
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
3-3-2-2
31
Беленов
4
Никитин
3
Аликин
24
Неделчару
5
Йокич
29
Пауревич
27
Живоглядов
90
Ваньек
87
Безденежных
44
Игбун
8
Сысуев
4-2-2-2
25
Нигматуллин
14
Хагуш
88
Григалава
6
Беляев
27
Альварес
70
Костадинов
7
Берхамов
23
Горбатенко
77
Бакаев
19
Джорджевич
27
Мирзов
87
Безденежных
57
Кротов
57
Кротов
87
Безденежных
90
Ваньек
10
Алиев
10
Алиев
90
Ваньек
3
Аликин
29
Вомбергар
29
Вомбергар
3
Аликин
77
Бакаев
10
Кангва
10
Кангва
77
Бакаев
7
Берхамов
11
Ткачев
11
Ткачев
7
Берхамов
Остались в запасе
Уфа
Арсенал
1
Тимур Акмурзин
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
50
Егор Шамов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
1
Тимур Акмурзин
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Уфа - Арсенал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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