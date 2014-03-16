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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Арсенал
Уфа - Арсенал: обзор матча 16 марта 2014
Уфа
16.03.2014, воскресенье, 11:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
3 : 4
Завершен
Арсенал
13'
И. Нагибин
49'
Д. Голубов
65'
А. Килин
43'
В. Рыжков (П)
55'
С. Игнатьев
71'
А. Кутьин
87'
А. Кутьин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Арсенал
Замена
А. Василенко
️️️️
А. Килин
88'
87'
ГОЛ! 3:4!
А. Кутьин
83'
Желтая карточка
А. Филимонов
77'
Замена
П. Кашчелан
️️️️
С. Сухарев
Замена
Д. Карлос
️️️️
А. Валикаев
76'
Желтая карточка
Д. Голубов
73'
72'
Замена
С. Маслов
️️️️
М. Лепский
71'
ГОЛ! 3:3!
А. Кутьин
ГОЛ! 3:2!
А. Килин
65'
Замена
Н. Жиляев
️️️️
С. Гаракоев
61'
55'
ГОЛ! 2:2!
С. Игнатьев
ГОЛ! 2:1!
Д. Голубов
49'
Желтая карточка
А. Киреев
47'
46'
Замена
А. Кутьин
️️️️
И. Калешин
46'
Замена
П. Сергеев
️️️️
А. Макаренко
43'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Рыжков
Желтая карточка
Д. Юрченко
42'
Желтая карточка
С. Гаракоев
21'
ГОЛ! 1:0!
И. Нагибин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
9
Иван Нагибин
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
87
Игорь Безденежных
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
3
Предраг Кашчелан
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Юрченко
2
Кичин
3
Аликин
88
Киреев
33
Сухов
13
Засеев
9
Нагибин
5
Валикаев
33
Гаракоев
18
Килин
85
Голубов
4-5-1
1
Филимонов
22
Ершов
23
Калешин
18
Сухарев
14
Лозенков
77
Лепский
10
Кузнецов
28
Рыжков
8
Макаренко
27
Игнатьев
11
Базанов
18
Килин
4
Василенко
4
Василенко
18
Килин
33
Гаракоев
9
Жиляев
9
Жиляев
33
Гаракоев
5
Валикаев
11
Карлос
11
Карлос
5
Валикаев
18
Сухарев
3
Кашчелан
3
Кашчелан
18
Сухарев
8
Макаренко
20
Сергеев
20
Сергеев
8
Макаренко
23
Калешин
48
Кутьин
48
Кутьин
23
Калешин
77
Лепский
14
Маслов
14
Маслов
77
Лепский
Остались в запасе
Уфа
Арсенал
16
Михаил Барановский
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
45
Ринат Тимохин
ЦФ
16
Сергей Котов
ВР
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
16
Михаил Барановский
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
Остались в запасе
45
Ринат Тимохин
ЦФ
16
Сергей Котов
ВР
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Уфа - Арсенал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Манеж «Урал»
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