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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Уфа
Арсенал - Уфа: обзор матча 06 ноября 2021
Арсенал
06.11.2021, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Уфа
Замена
Е. Марков
️️️️
Е. Луценко
86'
86'
Замена
А. Голубев
️️️️
Ф. Мрзляк
Замена
А. Суханов
️️️️
С. Ткачев
83'
80'
Замена
А. Саплинов
️️️️
Г. Агаларов
Замена
З. Давиташвили
️️️️
Э. Кангва
76'
69'
Замена
В. Камилов
️️️️
В. Кротов
Замена
А. Бьорнстрем
️️️️
Д. Хлусевич
46'
Замена
А. Гулиев
️️️️
Р. Камболов
46'
Желтая карточка
У. Радакович
45'
Желтая карточка
С. Ткачев
36'
18'
Вторая желтая
Р. Фищенко
Желтая карточка
Р. Камболов
16'
1'
Желтая карточка
Р. Фищенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
24
Филип Мрзляк
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
11
Остон Урунов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
99
Александру Тудоре
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Уфа
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
10
Азер Алиев
ПП
3-3-3-1
1
Коченков
99
Новосельцев
26
Радакович
88
Сокол
8
Смольников
88
Камболов
26
Хлусевич
10
Кангва
42
Кангва
11
Ткачев
48
Луценко
4-2-3-1
31
Беленов
3
Ботака-Иобома
44
Журавлев
4
Никитин
5
Йокич
6
Фищенко
24
Мрзляк
17
Касинтура
11
Урунов
57
Кротов
25
Агаларов
26
Хлусевич
3
Бьорнстрем
3
Бьорнстрем
26
Хлусевич
11
Ткачев
76
Суханов
76
Суханов
11
Ткачев
88
Камболов
99
Гулиев
99
Гулиев
88
Камболов
10
Кангва
22
Давиташвили
22
Давиташвили
10
Кангва
48
Луценко
20
Марков
20
Марков
48
Луценко
24
Мрзляк
50
Голубев
50
Голубев
24
Мрзляк
57
Кротов
18
Камилов
18
Камилов
57
Кротов
25
Агаларов
55
Саплинов
55
Саплинов
25
Агаларов
Остались в запасе
Арсенал
Уфа
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
99
Александру Тудоре
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
10
Азер Алиев
ПП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
99
Александру Тудоре
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
10
Азер Алиев
ПП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Арсенал - Уфа
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин
Роман Милюченко
Дополнительные помощники:
VAR - Павел Кукуян AVAR - Роман Усачев
Резервный судья:
Анастасия Пустовойтова
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов
Стадион:
Арсенал
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