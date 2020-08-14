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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Уфа
Арсенал - Уфа: обзор матча 14 августа 2020
Арсенал
14.08.2020, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 3
Завершен
Уфа
26'
Е. Луценко
72'
К. Кангва
45+1'
В. Кротов
54'
А. Голубев
63'
Л. Бизяк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Уфа
Вторая желтая
Э. Кангва
90'
+3
Желтая карточка
М. Беляев
90'
+3
89'
Замена
И. Безденежных
️️️️
Л. Бизяк
Замена
В. Пантелеев
️️️️
В. Громыко
88'
Вторая желтая
К. Кангва
85'
Желтая карточка
Э. Кангва
78'
76'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
Т. Жамалетдинов
75'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
К. Фольмер
ГОЛ! 2:3!
К. Кангва
Пас отдал
Ю. Ковалев
72'
71'
Замена
П. Аликин
️️️️
Б. Йокич
65'
Желтая карточка
Б. Йокич
Замена
Э. Кангва
️️️️
С. Ткачев
65'
Желтая карточка
Р. Бауэр
63'
63'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Л. Бизяк
Желтая карточка
К. Кангва
59'
54'
ГОЛ! 1:2!
А. Голубев
Пас отдал
Л. Бизяк
Желтая карточка
Д. Хлусевич
52'
48'
Замена
Л. Бизяк
️️️️
В. Кротов
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Д. Лесовой
47'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
В. Кротов
Пас отдал
И. Неделчару
ГОЛ! 1:0!
Е. Луценко
Пас отдал
К. Кангва
26'
25'
Желтая карточка
А. Голубев
Желтая карточка
Г. Григалава
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
23
Горан Чаушич
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
70
Георгий Костадинов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
6
Никита Белоусов
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
21
Магомедэмин Рабаданов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
3-5-1-1
50
Шамов
6
Беляев
88
Григалава
26
Хлусевич
88
Лесовой
11
Ткачев
42
Кангва
4
Бауэр
23
Чаушич
55
Громыко
48
Луценко
4-1-3-1-1
31
Беленов
33
Сухов
24
Неделчару
4
Никитин
5
Йокич
55
Карп
10
Алиев
50
Голубев
9
Фольмер
57
Кротов
75
Жамалетдинов
11
Ткачев
10
Кангва
10
Кангва
11
Ткачев
55
Громыко
83
Пантелеев
83
Пантелеев
55
Громыко
88
Лесовой
23
Горбатенко
23
Горбатенко
88
Лесовой
75
Жамалетдинов
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
75
Жамалетдинов
5
Йокич
3
Аликин
3
Аликин
5
Йокич
9
Фольмер
99
Емельянов
99
Емельянов
9
Фольмер
Бизяк
87
Безденежных
87
Безденежных
Бизяк
57
Кротов
77
Бизяк
77
Бизяк
57
Кротов
Остались в запасе
Арсенал
Уфа
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
70
Георгий Костадинов
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
21
Магомедэмин Рабаданов
АП
6
Никита Белоусов
ОП
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
25
Гамид Агаларов
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
70
Георгий Костадинов
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Остались в запасе
21
Магомедэмин Рабаданов
АП
6
Никита Белоусов
ОП
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
25
Гамид Агаларов
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Арсенал - Уфа
6
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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