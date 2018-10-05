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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Уфа
Арсенал - Уфа: обзор матча 05 октября 2018
Арсенал
05.10.2018, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
70'
Г. Костадинов
45+2'
С. Игбун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Уфа
90'
+5
Желтая карточка
К. Карп
84'
Замена
И. Пауревич
️️️️
О. Тилль
Замена
Р. Мирзов
️️️️
З. Бакаев
80'
ГОЛ! 1:1!
Г. Костадинов
70'
Замена
С. Ткачев
️️️️
Э. Кангва
58'
55'
Замена
А. Засеев
️️️️
Д. Сысуев
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
С. Игбун
Пас отдал
А. Алиев
45'
Замена
А. Алиев
️️️️
В. Кротов
19'
Желтая карточка
Д. Сысуев
Замена
Г. Костадинов
️️️️
К. Берхамов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
4-3-2-1
25
Нигматуллин
27
Альварес
88
Григалава
6
Беляев
14
Хагуш
10
Кангва
7
Берхамов
6
Кадири
77
Бакаев
23
Горбатенко
19
Джорджевич
3-3-1-1-2
31
Беленов
5
Табидзе
24
Неделчару
15
Пуцко
33
Сухов
55
Карп
5
Йокич
18
Тилль
57
Кротов
44
Игбун
8
Сысуев
10
Кангва
11
Ткачев
11
Ткачев
10
Кангва
7
Берхамов
70
Костадинов
70
Костадинов
7
Берхамов
77
Бакаев
27
Мирзов
27
Мирзов
77
Бакаев
18
Тилль
29
Пауревич
29
Пауревич
18
Тилль
8
Сысуев
13
Засеев
13
Засеев
8
Сысуев
57
Кротов
10
Алиев
10
Алиев
57
Кротов
Остались в запасе
Арсенал
Уфа
20
Ярослав Ивакин
ПВ
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
10
Веролюб Салатич
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Остались в запасе
20
Ярослав Ивакин
ПВ
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
10
Веролюб Салатич
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Сергей Томаров
Статистика матча Арсенал - Уфа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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