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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Арсенал
Уфа - Арсенал: обзор матча 14 мая 2022
Уфа
14.05.2022, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
13'
Д. Кабутов
75'
Г. Агаларов
25'
К. Кангва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Арсенал
Замена
А. Саплинов
️️️️
О. Урунов
85'
Замена
А. Голубев
️️️️
Э. Касинтура
79'
77'
Замена
У. Радакович
️️️️
М. Кайнов
77'
Замена
Д. Деспотович
️️️️
А. Гулиев
77'
Замена
Е. Луценко
️️️️
Е. Марков
ГОЛ! 2:1!
Г. Агаларов
Пас отдал
В. Кротов
75'
72'
Вторая желтая
Э. Кангва
Замена
Д. Ортис
️️️️
Р. Фищенко
65'
Замена
В. Кротов
️️️️
А. Сухов
46'
Замена
В. Камилов
️️️️
О. Иванов
46'
45'
Желтая карточка
Г. Костадинов
40'
Желтая карточка
Э. Кангва
25'
ГОЛ! 1:1!
К. Кангва
Пас отдал
Е. Марков
24'
Желтая карточка
И. Смольников
22'
Замена
Э. Кангва
️️️️
С. Ткачев
ГОЛ! 1:0!
Д. Кабутов
Пас отдал
Э. Касинтура
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Антон Чичкан
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Остон Урунов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
70
Георгий Костадинов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
55
Александр Саплинов
АП
70
Дилан Ортис
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
7
Ансор Хабибов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
3-3-1-2-1
31
Чичкан
15
Плиев
4
Никитин
44
Журавлев
70
Кабутов
6
Фищенко
33
Сухов
19
Иванов
11
Урунов
17
Касинтура
25
Агаларов
3-1-5-1
36
Левашов
8
Смольников
88
Сокол
5
Степанов
13
Кайнов
70
Костадинов
42
Кангва
99
Гулиев
23
Чаушич
11
Ткачев
20
Марков
33
Сухов
57
Кротов
57
Кротов
33
Сухов
19
Иванов
18
Камилов
18
Камилов
19
Иванов
17
Касинтура
50
Голубев
50
Голубев
17
Касинтура
11
Урунов
55
Саплинов
55
Саплинов
11
Урунов
6
Фищенко
70
Ортис
70
Ортис
6
Фищенко
13
Кайнов
26
Радакович
26
Радакович
13
Кайнов
11
Ткачев
10
Кангва
10
Кангва
11
Ткачев
99
Гулиев
21
Деспотович
21
Деспотович
99
Гулиев
20
Марков
48
Луценко
48
Луценко
20
Марков
Остались в запасе
Уфа
Арсенал
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
23
Илья Кулешин
ЛЗ
50
Егор Шамов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
23
Илья Кулешин
ЛЗ
50
Егор Шамов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Уфа - Арсенал
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Стадион:
Нефтяник
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