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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Уфа
Арсенал - Уфа: обзор матча 11 августа 2019
Арсенал
11.08.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
28'
В. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Уфа
87'
Замена
Л. Бизяк
️️️️
А. Пуцко
Замена
Л. Банда
️️️️
И. Горбатенко
85'
70'
Желтая карточка
К. Карп
Замена
С. Ткачев
️️️️
А. Ломовицкий
68'
60'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
С. Игбун
46'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
О. Тилль
ГОЛ! 1:0!
В. Альварес
Пас отдал
Г. Чаушич
28'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
11
Максим Володько
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
90
Ондрей Ваньек
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
4-3-2-1
36
Левашов
27
Альварес
88
Григалава
6
Беляев
9
Комбаров
88
Лесовой
23
Чаушич
70
Костадинов
23
Горбатенко
11
Ломовицкий
48
Луценко
4-2-2-2
31
Беленов
33
Сухов
15
Пуцко
5
Табидзе
24
Неделчару
55
Карп
74
Фомин
18
Тилль
10
Алиев
44
Игбун
32
Козлов
23
Горбатенко
19
Банда
19
Банда
23
Горбатенко
11
Ломовицкий
11
Ткачев
11
Ткачев
11
Ломовицкий
44
Игбун
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
44
Игбун
18
Тилль
99
Емельянов
99
Емельянов
18
Тилль
15
Пуцко
77
Бизяк
77
Бизяк
15
Пуцко
Остались в запасе
Арсенал
Уфа
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
11
Максим Володько
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
57
Вячеслав Кротов
АП
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
90
Ондрей Ваньек
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
11
Максим Володько
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
90
Ондрей Ваньек
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Арсенал - Уфа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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