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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Арсенал
Уфа - Арсенал: обзор матча 22 июля 2020
Уфа
22.07.2020, среда, 19:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Арсенал
90'
+2
Замена
Р. Минаев
️️️️
Е. Луценко
90'
Желтая карточка
В. Громыко
Замена
М. Рабаданов
️️️️
Г. Агаларов
87'
80'
Замена
В. Громыко
️️️️
Д. Лесовой
79'
Желтая карточка
Г. Чаушич
63'
Замена
С. Ткачев
️️️️
В. Пантелеев
63'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Э. Кангва
54'
Желтая карточка
М. Беляев
Желтая карточка
О. Тилль
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
6
Никита Белоусов
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
10
Эванс Кангва
ЛП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Уфа
61
Игорь Мальцев
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
21
Магомедэмин Рабаданов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
70
Георгий Костадинов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
3-2-2-1-2
40
Чернов
3
Круговой
5
Табидзе
4
Никитин
6
Белоусов
55
Карп
10
Алиев
18
Тилль
57
Кротов
29
Вомбергар
25
Агаларов
4-5-1
36
Левашов
26
Хлусевич
6
Беляев
88
Сокол
56
Довбня
88
Лесовой
83
Пантелеев
23
Чаушич
42
Кангва
10
Кангва
48
Луценко
25
Агаларов
21
Рабаданов
21
Рабаданов
25
Агаларов
88
Лесовой
55
Громыко
55
Громыко
88
Лесовой
10
Кангва
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
10
Кангва
83
Пантелеев
11
Ткачев
11
Ткачев
83
Пантелеев
48
Луценко
77
Минаев
77
Минаев
48
Луценко
Остались в запасе
Уфа
Арсенал
61
Игорь Мальцев
ВР
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
3
Павел Аликин
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
70
Георгий Костадинов
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
61
Игорь Мальцев
ВР
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
3
Павел Аликин
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
70
Георгий Костадинов
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Уфа - Арсенал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Нефтяник
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