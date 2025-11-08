Введите ваш ник на сайте
«Страсбур» – «Лилль»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.92

08 ноября 2025 10:32
Страсбур - Лилль
09 нояб. 2025, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.92
Обе команды забьют
Сделать ставку

9 ноября на стадионе «Ля Мено» пройдeт матч 12 тура Лиги 1, в котором «Страсбур» примет «Лилль». Оба клуба находятся в верхней части таблицы и ведут борьбу за зону еврокубков, поэтому встреча обещает быть напряжeнной и результативной.

«Страсбур»

Команда из Эльзаса набрала 19 очков после 11 туров и располагается на 7-м месте. В предыдущем туре «Страсбур» уступил «Ренну» (1:4), но до этого уверенно выиграл у «Осерa» (3:0) и успешно выступил в Лиге Конференций, обыграв «Хэкен» (2:1). Команда демонстрирует агрессивный атакующий стиль – 8 забитых голов за последние 5 матчей. Главный козырь хозяев – форма Хоакина Паничелли, оформившего 10 мячей в 12 встречах. При этом оборона остаeтся проблемным местом: в среднем 1.6 пропущенного за игру. Дома «Страсбур» играет уверенно, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей.

«Лилль»

Гости после 11 туров занимают 4-е место, имея 20 очков. «Лилль» недавно обыграл «Анже» (1:0), но перед этим уступил «Ницце» и проиграл «ПАОКу» в еврокубках (3:4). В атаке команда стабильна – 10 голов за последние 5 игр, однако защита подводит: 8 пропущенных за тот же период. Лидер нападения Хамза Игаман набрал отличную форму (7 голов), а средняя результативность «Лилля» держится на уровне 2 голов за игру. В выездных матчах команда играет смелее и часто делает ставку на ранний гол.

Факты о командах

«Страсбур»

  • 7-е место, 19 очков
  • Забивает в 15 матчах подряд
  • Средняя результативность: 1.60 забито и 1.60 пропущено за 5 игр
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома

«Лилль»

  • 4-е место, 20 очков
  • В среднем: 2.00 забито, 1.60 пропущено за 5 игр
  • Победы в 3 из 5 последних матчей
  • Забивает в 13 матчах подряд

Личные встречи
33% (7)
19% (4)
48% (10)
24
Забитых мячей
27
1.14
В среднем за матч
1.29
3:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  3:3
Франция. Лига 1, 12 тур
Страсбур
2 : 0
09.11.2025
Лилль
Франция. Лига 1, 19 тур
Страсбур
2 : 1
25.01.2025
Лилль
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
3 : 3
21.09.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
1 : 0
21.04.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 17 тур
Страсбур
2 : 1
20.12.2023
Лилль
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
2 : 0
12.02.2023
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 3
14.10.2022
Лилль
Франция. Лига 1, 34 тур
Лилль
1 : 0
24.04.2022
Страсбур
Франция. Лига 1, 8 тур
Страсбур
1 : 2
25.09.2021
Лилль
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
1 : 1
28.02.2021
Страсбур
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
0 : 3
04.10.2020
Лилль
Франция. Лига 1, 22 тур
Страсбур
1 : 2
01.02.2020
Лилль
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
2 : 0
25.09.2019
Страсбур
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
1 : 1
22.02.2019
Лилль
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
0 : 0
09.11.2018
Страсбур
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
Страсбур
2 : 0
30.10.2018
Лилль
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
2 : 1
28.01.2018
Страсбур
Франция. Кубок, 1/16 финала
Страсбур
2 : 1
25.01.2018
Лилль
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
3 : 0
13.08.2017
Лилль
Франция. Лига 1, 30 тур
Страсбур
0 : 1
22.03.2008
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Лилль
0 : 3
27.10.2007
Страсбур
Показать все

Прогноз на матч «Страсбур» – «Лилль»

Обе команды играют с акцентом на атаку, что создаeт предпосылки для результативного матча. «Страсбур» дома действует смело и часто открывает счeт, но защита команды нестабильна. «Лилль» же обладает более сбалансированным составом и способен использовать ошибки соперника на стандартах и контратаках. Вероятно, матч получится открытым, с обменом голами, но по качеству и глубине состава гости выглядят предпочтительнее. Учитывая форму лидеров атак обеих команд, ставка на голы выглядит наиболее надeжной.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.92
  • Индивидуальный тотал «Лилля» больше 1.5 – коэффициент 2.10

1.92
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1 Лилль Страсбур
