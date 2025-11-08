9 ноября на стадионе «Ля Мено» пройдeт матч 12 тура Лиги 1, в котором «Страсбур» примет «Лилль». Оба клуба находятся в верхней части таблицы и ведут борьбу за зону еврокубков, поэтому встреча обещает быть напряжeнной и результативной.

«Страсбур»

Команда из Эльзаса набрала 19 очков после 11 туров и располагается на 7-м месте. В предыдущем туре «Страсбур» уступил «Ренну» (1:4), но до этого уверенно выиграл у «Осерa» (3:0) и успешно выступил в Лиге Конференций, обыграв «Хэкен» (2:1). Команда демонстрирует агрессивный атакующий стиль – 8 забитых голов за последние 5 матчей. Главный козырь хозяев – форма Хоакина Паничелли, оформившего 10 мячей в 12 встречах. При этом оборона остаeтся проблемным местом: в среднем 1.6 пропущенного за игру. Дома «Страсбур» играет уверенно, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей.

«Лилль»

Гости после 11 туров занимают 4-е место, имея 20 очков. «Лилль» недавно обыграл «Анже» (1:0), но перед этим уступил «Ницце» и проиграл «ПАОКу» в еврокубках (3:4). В атаке команда стабильна – 10 голов за последние 5 игр, однако защита подводит: 8 пропущенных за тот же период. Лидер нападения Хамза Игаман набрал отличную форму (7 голов), а средняя результативность «Лилля» держится на уровне 2 голов за игру. В выездных матчах команда играет смелее и часто делает ставку на ранний гол.

Факты о командах

«Страсбур»

7-е место, 19 очков

Забивает в 15 матчах подряд

Средняя результативность: 1.60 забито и 1.60 пропущено за 5 игр

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома

«Лилль»

4-е место, 20 очков

В среднем: 2.00 забито, 1.60 пропущено за 5 игр

Победы в 3 из 5 последних матчей

Забивает в 13 матчах подряд

Прогноз на матч «Страсбур» – «Лилль»

Обе команды играют с акцентом на атаку, что создаeт предпосылки для результативного матча. «Страсбур» дома действует смело и часто открывает счeт, но защита команды нестабильна. «Лилль» же обладает более сбалансированным составом и способен использовать ошибки соперника на стандартах и контратаках. Вероятно, матч получится открытым, с обменом голами, но по качеству и глубине состава гости выглядят предпочтительнее. Учитывая форму лидеров атак обеих команд, ставка на голы выглядит наиболее надeжной.

Рекомендованные ставки