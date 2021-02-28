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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Страсбур
Лилль - Страсбур: обзор матча 28 февраля 2021
Лилль
28.02.2021, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 1
Завершен
Страсбур
86'
Ж. Фонте
36'
Л. Ажорк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Страсбур
90'
Желтая карточка
Ж. Аолу
89'
Замена
Л. Кароль
️️️️
Д. Ленар
ГОЛ! 1:1!
Ж. Фонте
Пас отдал
Б. Андре
86'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
С. Ботман
86'
80'
Замена
М. Шахири
️️️️
Ж. Беллегард
Замена
Т. Джало
️️️️
Ж. Пье
73'
70'
Замена
Х. Диалло
️️️️
Л. Ажорк
Замена
Т. Веа
️️️️
Ж. Бамба
61'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Л. Араухо
60'
Замена
Шека
️️️️
Б. Сумаре
60'
44'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
36'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ажорк
Пас отдал
Ф. Жилберт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Лилль
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Шека
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
23
Махаме Сиби
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Меньян
17
Рейнилду
6
Фонте
4
Ботман
26
Пье
34
Сумаре
21
Андре
19
Бамба
93
Иконе
15
Дэвид
7
Араухо
4-2-2-1-1
1
Кавашима
24
Жилберт
4
Джику
23
Митрович
19
Каси
28
Сиссоко
14
Аолу
27
Беллегард
14
Ленар
28
Томассон
19
Ажорк
4
Ботман
80
Лихаджи
80
Лихаджи
4
Ботман
7
Араухо
97
Языджи
97
Языджи
7
Араухо
26
Пье
35
Джало
35
Джало
26
Пье
34
Сумаре
8
Шека
8
Шека
34
Сумаре
19
Бамба
22
Веа
22
Веа
19
Бамба
27
Беллегард
11
Шахири
11
Шахири
27
Беллегард
14
Ленар
23
Кароль
23
Кароль
14
Ленар
19
Ажорк
13
Диалло
13
Диалло
19
Ажорк
Остались в запасе
Лилль
Страсбур
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
23
Махаме Сиби
ОП
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
Остались в запасе
23
Махаме Сиби
ОП
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Лилль - Страсбур
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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