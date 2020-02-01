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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Лилль
Страсбур - Лилль: обзор матча 01 февраля 2020
Страсбур
01.02.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 2
Завершен
Лилль
12'
А. Томассон
65'
Габриэль
80'
В. Осимхен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Лилль
87'
Желтая карточка
Б. Андре
80'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Осимхен
Желтая карточка
Л. Кароль
78'
65'
ГОЛ! 1:1!
Габриэль
Пас отдал
Н. Иконе
62'
Желтая карточка
Габриэль
42'
Желтая карточка
Шека
35'
Желтая карточка
З. Челик
ГОЛ! 1:0!
А. Томассон
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Шека
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
3-3-1-1-2
26
Селс
3
Симакан
4
Джику
23
Митрович
23
Кароль
28
Сиссоко
70
Лала
14
Ленар
28
Томассон
20
Уорис
19
Ажорк
4-3-1-2
16
Меньян
2
Челик
6
Габриэль
6
Фонте
17
Рейнилду
8
Саншеш
8
Шека
21
Андре
19
Бамба
14
Реми
45
Осимхен
Остались в запасе
Страсбур
Лилль
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
6
Жереми Гримм
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
1
Лео Жардим
ВР
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
6
Жереми Гримм
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
Остались в запасе
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
1
Лео Жардим
ВР
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Страсбур - Лилль
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
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