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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Лилль
Страсбур - Лилль: обзор матча 13 августа 2017
Страсбур
13.08.2017, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 2 тур
3 : 0
Завершен
Лилль
74'
Ж. Мартен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Лилль
ГОЛ! 1:0!
Ж. Мартен
74'
Желтая карточка
Б. Корнье
70'
63'
Красная карточка
М. Меньян
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
7
Луис Араухо
ЛП
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Ибраим Амаду
ОП
8
Яссин Бензия
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Лилль
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
2-2-1
18
Мартинес
12
Мангане
10
Корнье
8
Мартен
9
Саади
4-2-1-2-1
16
Меньян
32
Ие
6
Алонсо
24
Малку
97
Балло-Туре
23
Мендес
10
Амаду
7
Араухо
21
Эль-Гази
8
Бензия
12
де Превилль
Остались в запасе
Страсбур
Лилль
Главный тренер
Уго Оливейра
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Страсбур - Лилль
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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