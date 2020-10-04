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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Лилль
Страсбур - Лилль: обзор матча 04 октября 2020
Страсбур
04.10.2020, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 3
Завершен
Лилль
21'
З. Челик
53'
Р. Саншеш
68'
Б. Йылмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Лилль
90'
+2
Замена
Т. Веа
️️️️
Б. Йылмаз
90'
+2
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Ж. Бамба
Замена
Л. Кароль
️️️️
А. Каси
86'
74'
Замена
Шека
️️️️
Д. Дэвид
74'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Б. Андре
Замена
К. Зохи
️️️️
А. Джику
71'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Д. Ленар
71'
68'
ГОЛ! 0:3!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Ж. Бамба
62'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Л. Араухо
59'
Желтая карточка
Л. Араухо
Замена
И. Саади
️️️️
Ж. Беллегард
58'
Замена
А. Томассон
️️️️
М. Шахири
58'
53'
ГОЛ! 0:2!
Р. Саншеш
Желтая карточка
А. Джику
42'
21'
ГОЛ! 0:1!
З. Челик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Кевин Зохи
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Лилль
1
Орестис Карнезис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Шека
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
3-3-2-1-1
21
Камара
3
Симакан
23
Митрович
4
Джику
19
Каси
14
Аолу
70
Лала
27
Беллегард
14
Ленар
11
Шахири
19
Ажорк
4-2-1-3
16
Меньян
2
Челик
6
Фонте
4
Ботман
6
Брадарич
21
Андре
8
Саншеш
19
Бамба
17
Йылмаз
7
Араухо
15
Дэвид
14
Ленар
28
Сиссоко
28
Сиссоко
14
Ленар
19
Каси
23
Кароль
23
Кароль
19
Каси
11
Шахири
28
Томассон
28
Томассон
11
Шахири
4
Джику
9
Зохи
9
Зохи
4
Джику
27
Беллегард
9
Саади
9
Саади
27
Беллегард
7
Араухо
93
Иконе
93
Иконе
7
Араухо
21
Андре
97
Языджи
97
Языджи
21
Андре
19
Бамба
80
Лихаджи
80
Лихаджи
19
Бамба
15
Дэвид
8
Шека
8
Шека
15
Дэвид
17
Йылмаз
22
Веа
22
Веа
17
Йылмаз
Остались в запасе
Страсбур
Лилль
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
35
Тиагу Джало
ЦЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
Остались в запасе
35
Тиагу Джало
ЦЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Страсбур - Лилль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Стад де ла Мено
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