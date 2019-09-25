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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Страсбур
Лилль - Страсбур: обзор матча 25 сентября 2019
Лилль
25.09.2019, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
2 : 0
Завершен
Страсбур
43'
В. Осимхен
64'
Л. Реми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Страсбур
ГОЛ! 2:0!
Л. Реми
Пас отдал
В. Осимхен
64'
45'
Желтая карточка
И. Сиссоко
ГОЛ! 1:0!
В. Осимхен
43'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Шека
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
4-2-2-2
16
Меньян
6
Брадарич
6
Габриэль
5
Сумаоро
2
Челик
8
Шека
8
Саншеш
97
Языджи
93
Иконе
45
Осимхен
14
Реми
3-3-3-1
26
Селс
4
Джику
23
Митрович
5
Коне
3
Симакан
28
Сиссоко
23
Кароль
27
Беллегард
14
Ленар
10
Корнье
35
Мотиба
Остались в запасе
Лилль
Страсбур
34
Бубакари Сумаре
ОП
19
Жонатан Бамба
ЛВ
17
Рейнилду
ЛЗ
1
Лео Жардим
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
34
Бубакари Сумаре
ОП
19
Жонатан Бамба
ЛВ
17
Рейнилду
ЛЗ
1
Лео Жардим
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
Остались в запасе
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Лилль - Страсбур
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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