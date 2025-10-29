30 октября на стадионе «Сарденья Арена» пройдет матч 9-го тура Серии А, где «Кальяри» примет «Сассуоло». Обе команды борются за выход из нижней части таблицы и испытывают сложности с результатами. Встреча обещает быть равной и с достаточным количеством голевых моментов.

«Кальяри»

Команда идeт на 14-м месте с 9 очками и уже четыре тура не знает побед. Последняя игра против «Вероны» завершилась результативной ничьей 2:2, где «Кальяри» проявил характер и показал неплохую игру в атаке. Главная проблема островитян – оборона: команда пропускает в пяти матчах подряд, в среднем 1.6 гола за игру.В то же время «Кальяри» остаeтся опасным впереди. В последних пяти матчах команда забила 7 мячей, а лучшим бомбардиром является Маттиа Феличи с тремя голами. На своeм поле «Кальяри» традиционно играет смелее, создаeт давление на флангах и активно использует стандарты. При поддержке трибун команда почти всегда находит путь к воротам соперника.

«Сассуоло»

Гости занимают 13-ю строчку с 10 очками. Команда нестабильна, чередуя победы и неудачи. После побед над «Вероной» и «Удинезе» последовали ничья с «Лечче» (0:0) и поражение от «Ромы» (0:1). В последних пяти матчах «Сассуоло» забил лишь 4 гола и пропустил 5, показывая спад в атаке.Главной проблемой остаeтся реализация – команда создаeт моменты, но не использует их в должной мере. Андреа Пинамонти забил всего дважды за девять игр, и без его яркой формы атакующая мощь значительно снижается. Тем не менее, «Сассуоло» остаeтся командой, способной на быстрые фланговые прорывы и опасные контратаки, что делает еe конкурентоспособной в выездных матчах.

Факты о командах

«Кальяри»

Не выигрывает в 4 последних матчах

В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 матчах подряд

Забивает в 5 из 6 последних встреч

«Сассуоло»

В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 3 из 5 последних матчей

Забивает в 3 из 4 последних встреч

Играет осторожно против равных соперников

Прогноз на матч «Кальяри» – «Сассуоло»

Команды находятся рядом в таблице и демонстрируют схожие проблемы – у «Кальяри» нестабильная оборона, у «Сассуоло» проседает атака. На домашнем поле хозяева будут активнее, стремясь прервать серию без побед. «Сассуоло» же попытается сыграть на контратаках, используя пространство за спинами защитников.Игра, скорее всего, пройдeт в равной борьбе с шансами на голы с обеих сторон. Ожидается открытый футбол без явного фаворита, где обмен забитыми мячами выглядит наиболее вероятным исходом. Также не исключено, что встреча завершится ничейным результатом с тоталом 2–3 гола.

Рекомендованные ставки