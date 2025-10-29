Введите ваш ник на сайте
«Кальяри» – «Сассуоло»: прогноз и ставки на матч 30 октября 2025 с коэффициентом 1.87

29 октября 2025 9:03
Кальяри - Сассуоло
30 окт. 2025, четверг 20:30 | Италия. Серия А, 9 тур
Перейти в онлайн матча
30 октября на стадионе «Сарденья Арена» пройдет матч 9-го тура Серии А, где «Кальяри» примет «Сассуоло». Обе команды борются за выход из нижней части таблицы и испытывают сложности с результатами. Встреча обещает быть равной и с достаточным количеством голевых моментов.

«Кальяри»

Команда идeт на 14-м месте с 9 очками и уже четыре тура не знает побед. Последняя игра против «Вероны» завершилась результативной ничьей 2:2, где «Кальяри» проявил характер и показал неплохую игру в атаке. Главная проблема островитян – оборона: команда пропускает в пяти матчах подряд, в среднем 1.6 гола за игру.В то же время «Кальяри» остаeтся опасным впереди. В последних пяти матчах команда забила 7 мячей, а лучшим бомбардиром является Маттиа Феличи с тремя голами. На своeм поле «Кальяри» традиционно играет смелее, создаeт давление на флангах и активно использует стандарты. При поддержке трибун команда почти всегда находит путь к воротам соперника.

«Сассуоло»

Гости занимают 13-ю строчку с 10 очками. Команда нестабильна, чередуя победы и неудачи. После побед над «Вероной» и «Удинезе» последовали ничья с «Лечче» (0:0) и поражение от «Ромы» (0:1). В последних пяти матчах «Сассуоло» забил лишь 4 гола и пропустил 5, показывая спад в атаке.Главной проблемой остаeтся реализация – команда создаeт моменты, но не использует их в должной мере. Андреа Пинамонти забил всего дважды за девять игр, и без его яркой формы атакующая мощь значительно снижается. Тем не менее, «Сассуоло» остаeтся командой, способной на быстрые фланговые прорывы и опасные контратаки, что делает еe конкурентоспособной в выездных матчах.

Факты о командах

«Кальяри»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Забивает в 5 из 6 последних встреч

«Сассуоло»

  • В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 из 5 последних матчей
  • Забивает в 3 из 4 последних встреч
  • Играет осторожно против равных соперников

Личные встречи
30% (6)
50% (10)
20% (4)
27
Забитых мячей
29
1.35
В среднем за матч
1.45
4:3
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 37 тур
Сассуоло
0 : 2
19.05.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
2 : 1
11.12.2023
Сассуоло
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
1 : 0
16.04.2022
Сассуоло
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
1 : 0
19.01.2022
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
2 : 2
21.11.2021
Кальяри
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
1 : 1
31.01.2021
Сассуоло
Италия. Серия А, 1 тур
Сассуоло
1 : 1
20.09.2020
Кальяри
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
1 : 1
18.07.2020
Сассуоло
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
2 : 2
08.12.2019
Кальяри
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
3 : 0
26.01.2019
Кальяри
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
2 : 2
26.08.2018
Сассуоло
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
0 : 0
11.02.2018
Кальяри
Италия. Серия А, 5 тур
Кальяри
0 : 1
20.09.2017
Сассуоло
Италия. Серия А, 37 тур
Сассуоло
6 : 2
21.05.2017
Кальяри
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
4 : 3
22.12.2016
Сассуоло
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
0 : 1
03.12.2015
Кальяри
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
2 : 1
24.01.2015
Сассуоло
Италия. Серия А, 1 тур
Сассуоло
1 : 1
31.08.2014
Кальяри
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
1 : 1
12.04.2014
Кальяри
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
2 : 2
01.12.2013
Сассуоло
Показать все

Прогноз на матч «Кальяри» – «Сассуоло»

Команды находятся рядом в таблице и демонстрируют схожие проблемы – у «Кальяри» нестабильная оборона, у «Сассуоло» проседает атака. На домашнем поле хозяева будут активнее, стремясь прервать серию без побед. «Сассуоло» же попытается сыграть на контратаках, используя пространство за спинами защитников.Игра, скорее всего, пройдeт в равной борьбе с шансами на голы с обеих сторон. Ожидается открытый футбол без явного фаворита, где обмен забитыми мячами выглядит наиболее вероятным исходом. Также не исключено, что встреча завершится ничейным результатом с тоталом 2–3 гола.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.87
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Сассуоло Кальяри
