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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Сассуоло
Кальяри - Сассуоло: обзор матча 22 декабря 2016
Кальяри
22.12.2016, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
4 : 3
Завершен
Сассуоло
14'
М. Сау
62'
М. Боррьелло
73'
Д. Фариас
75'
Д. Фариас
30'
К. Адьяпонг
33'
Л. Пеллегрини
58'
Ф. Ачерби (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Сассуоло
81'
Замена
Ф. Риччи
️️️️
Л. Маццителли
81'
Замена
А. Матри
️️️️
П. Лирола
77'
Желтая карточка
Л. Маццителли
ГОЛ! 4:3!
Д. Фариас
75'
Замена
Н. Джианнетти
️️️️
М. Сау
74'
ГОЛ! 3:3!
Д. Фариас
Пас отдал
Д. Ди Дженнаро
73'
Желтая карточка
С. Падоин
67'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Ф. Писакане
66'
65'
Замена
Э. Терранова
️️️️
К. Адьяпонг
ГОЛ! 2:3!
М. Боррьелло
Пас отдал
Д. Фариас
62'
58'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ф. Ачерби
Желтая карточка
Д. Ди Дженнаро
49'
Желтая карточка
Д. Фариас
45'
Замена
М. Боррьелло
️️️️
Д. Дессена
40'
34'
Красная карточка
Л. Пеллегрини
33'
ГОЛ! 1:2!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
Ф. Пелузо
30'
ГОЛ! 1:1!
К. Адьяпонг
Пас отдал
Л. Маццителли
18'
Желтая карточка
К. Адьяпонг
ГОЛ! 1:0!
М. Сау
14'
3'
Желтая карточка
А. Рагуса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦП
23
Николо Барелла
АП
27
Даниэле Дессена
ПП
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
17
Клод Адьяпонг
РФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Кальяри
30
Марко Сторари
ВР
36
Лука Кроста
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
27
Лука Биттанте
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
33
Симоне Франкини
ЦП
35
Леонардо Маддидини
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-3-2-1
77
Рафаэль
4
Писакане
18
Саламон
22
Алвеш
19
Капуано
19
Падоин
8
Ди Дженнаро
27
Дессена
17
Фариас
23
Барелла
25
Сау
4-2-2-2
47
Консильи
14
Лирола
13
Пелузо
15
Ачерби
51
Антеи
36
Маццителли
8
Сенси
7
Пеллегрини
32
Рагуса
17
Адьяпонг
92
Дефрель
25
Сау
10
Джианнетти
10
Джианнетти
25
Сау
4
Писакане
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
4
Писакане
27
Дессена
22
Боррьелло
22
Боррьелло
27
Дессена
17
Адьяпонг
20
Терранова
20
Терранова
17
Адьяпонг
36
Маццителли
11
Риччи
11
Риччи
36
Маццителли
14
Лирола
21
Матри
21
Матри
14
Лирола
Остались в запасе
Кальяри
Сассуоло
27
Лука Биттанте
ЦЗ
30
Марко Сторари
ВР
36
Лука Кроста
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Массимо Растелли
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
33
Симоне Франкини
ЦП
35
Леонардо Маддидини
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
27
Лука Биттанте
ЦЗ
30
Марко Сторари
ВР
36
Лука Кроста
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Остались в запасе
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
33
Симоне Франкини
ЦП
35
Леонардо Маддидини
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Кальяри - Сассуоло
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Сант-Элия
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