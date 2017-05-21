Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Кальяри
Сассуоло - Кальяри: обзор матча 21 мая 2017
Сассуоло
21.05.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
6 : 2
Завершен
Кальяри
7'
Ф. Маньянелли
12'
Д. Берарди
13'
М. Политано
34'
С. Сенси
56'
П. Иеммелло (П)
90'
А. Матри
25'
М. Сау
60'
А. Ионицэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Кальяри
ГОЛ! 6:2!
А. Матри
90'
85'
Желтая карточка
М. Сау
Замена
А. Рагуса
️️️️
М. Политано
84'
Замена
Д. Бьондини
️️️️
А. Аквилани
75'
74'
Замена
К. Сон Хан
️️️️
Ж. Педро
72'
Желтая карточка
М. Исла
Замена
А. Матри
️️️️
П. Иеммелло
66'
61'
Замена
П. Фараго
️️️️
М. Боррьелло
60'
ГОЛ! 5:2!
А. Ионицэ
56'
Желтая карточка
М. Боррьелло
ГОЛ с пенальти! 5:1!
П. Иеммелло
56'
54'
Желтая карточка
Б. Алвеш
45'
Замена
А. Ионицэ
️️️️
С. Падоин
Желтая карточка
Ф. Пелузо
36'
ГОЛ! 4:1!
С. Сенси
34'
31'
Желтая карточка
Ф. Писакане
25'
ГОЛ! 3:1!
М. Сау
ГОЛ! 3:0!
М. Политано
13'
ГОЛ! 2:0!
Д. Берарди
12'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Маньянелли
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЛП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Стефано Сенси
ПП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЛП
17
Диего Фариас
ЛВ
25
Марко Сау
АП
77
Панайотис Тахцидис
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
15
Вашку Оливейра
ЦЗ
33
Роберто Бьянку
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
32
Кван Сон Хан
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
15
Ачерби
51
Антеи
13
Пелузо
14
Лирола
20
Аквилани
4
Маньянелли
8
Сенси
94
Берарди
21
Политано
9
Иеммелло
4-2-2-2
77
Рафаэль
22
Исла
22
Алвеш
4
Писакане
29
Мурру
77
Тахцидис
19
Падоин
25
Сау
17
Фариас
9
Жоао Педро
22
Боррьелло
21
Политано
32
Рагуса
32
Рагуса
21
Политано
20
Аквилани
8
Бьондини
8
Бьондини
20
Аквилани
9
Иеммелло
21
Матри
21
Матри
9
Иеммелло
19
Падоин
17
Ионицэ
17
Ионицэ
19
Падоин
22
Боррьелло
24
Фараго
24
Фараго
22
Боррьелло
9
Жоао Педро
32
Сон Хан
32
Сон Хан
9
Жоао Педро
Остались в запасе
Сассуоло
Кальяри
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
33
Роберто Бьянку
ЦП
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
15
Вашку Оливейра
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Остались в запасе
33
Роберто Бьянку
ЦП
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
15
Вашку Оливейра
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Сассуоло - Кальяри
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Новости команд
Все
Сассуоло
Кальяри
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+