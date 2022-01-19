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Расписание матчей
Италия. Кубок
Сассуоло - Кальяри
Сассуоло - Кальяри: обзор матча 19 января 2022
Сассуоло
19.01.2022, среда, 19:30
Италия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Кальяри
18'
А. Харруи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Кальяри
87'
Замена
Н. Кавуоти
️️️️
Р. Ладинетти
Желтая карточка
Д. Феррари
86'
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
Г. Кирьякопулос
74'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Д. Скамакка
69'
68'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Л. Гальяно
53'
Желтая карточка
А. Оберт
46'
Замена
Э. Гольданига
️️️️
Д. Альтаре
Замена
М. Лопес
️️️️
Ф. Маньянелли
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Харруи
Пас отдал
Рожерио
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
13
Рожерио
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
35
Риккардо Ладинетти
ОП
39
Христос Курфалидис
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
37
Лука Гальяно
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
47
Андреа Консильи
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЦЗ
27
Кристиан Аучелли
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
26
Асан Мата
ЛП
20
Максим Лопес
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
40
Салим Абубакар
ЦП
Кальяри
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Юрий Йову
ЦЗ
21
Николо Кавуоти
АП
26
Гастон Перейро
АП
3-2-2-3
25
Пеголо
77
Кирьякопулос
67
Феррари
4
Руан
13
Рожерио
18
Мюлдюр
4
Маньянелли
21
Харруи
92
Дефрель
18
Распадори
9
Скамакка
3-3-2-2
23
Радунович
33
Оберт
15
Альтаре
44
Карбони
4
Цаппа
35
Ладинетти
29
Дальберт
39
Курфалидис
8
Нандес
37
Гальяно
30
Паволетти
77
Кирьякопулос
13
Пелузо
13
Пелузо
77
Кирьякопулос
4
Маньянелли
20
Лопес
20
Лопес
4
Маньянелли
9
Скамакка
16
Фраттези
16
Фраттези
9
Скамакка
15
Альтаре
18
Гольданига
18
Гольданига
15
Альтаре
35
Ладинетти
21
Кавуоти
21
Кавуоти
35
Ладинетти
37
Гальяно
26
Перейро
26
Перейро
37
Гальяно
Остались в запасе
Сассуоло
Кальяри
12
Джакомо Саталино
ВР
47
Андреа Консильи
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЦЗ
27
Кристиан Аучелли
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
26
Асан Мата
ЛП
40
Салим Абубакар
ЦП
Главный тренер
Алессио Дионизи
4
Юрий Йову
ЦЗ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
47
Андреа Консильи
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЦЗ
27
Кристиан Аучелли
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
26
Асан Мата
ЛП
40
Салим Абубакар
ЦП
Остались в запасе
4
Юрий Йову
ЦЗ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Сассуоло - Кальяри
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
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