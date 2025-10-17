Введите ваш ник на сайте
«Истанбул» – «Галатасарай»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.80

17 октября 2025 10:20
Истанбул Башакшехир - Галатасарай
18 окт. 2025, суббота 20:00 | Турция. Суперлига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Галатасарая» и тотал больше 2.5
Сделать ставку

18 октября на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» состоится матч 9-го тура Суперлиги Турции, где «Истанбул» примет лидера чемпионата – «Галатасарай». Встреча обещает стать контрастом между командой, ищущей стабильность, и коллективом, который пока не знает поражений.

«Истанбул»

Хозяева идут лишь на 13-й позиции, набрав 6 очков после 7 туров. «Истанбул» не может победить три матча подряд и демонстрирует нестабильную игру. В последней встрече команда уступила «Гезтепе» (0:1), а до этого сыграла вничью с «Аланьяспором» и проиграла «Коньяспору». Главная проблема – слабая реализация и пропуски почти в каждом туре. Тем не менее дома «Истанбул» выглядит немного увереннее, создавая моменты через фланги и контроль мяча в средней зоне.

«Галатасарай»

Лидер Суперлиги набрал 22 очка после 8 туров и сохраняет статус самой стабильной команды чемпионата. «Галатасарай» не проигрывает 16 матчей подряд, а в предыдущем туре сыграл вничью с «Бешикташем» (1:1). До этого стамбульцы победили «Аланьяспор» (1:0) и «Коньяспор» (3:1). Команда мощно действует в атаке: Икарди, лидирующий в списке бомбардиров, стабильно реализует моменты, а полузащита уверенно контролирует темп. Единственный уязвимый момент – оборона, которая стала чаще ошибаться: 7 пропущенных мячей за последние 5 встреч.

Факты о командах

«Истанбул»

  • Не выигрывает 3 тура подряд
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в каждом из 3 последних матчей

«Галатасарай»

  • Лидирует в Суперлиге с 22 очками
  • Не проигрывает 16 матчей подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 30 матчах подряд во всех турнирах

Личные встречи
23% (7)
23% (7)
53% (16)
36
Забитых мячей
52
1.2
В среднем за матч
1.73
5:1
Крупнейшая победа
7:0
Самый результативный матч:  0:7
Самая крупная ничья:  3:3
Турция. Суперлига, 38 тур
Галатасарай
2 : 0
30.05.2025
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 19 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 2
12.01.2025
Галатасарай
Турция. Суперлига, 25 тур
Галатасарай
2 : 0
10.02.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 6 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 2
23.09.2023
Галатасарай
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
1 : 0
08.05.2023
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 14 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 7
12.11.2022
Галатасарай
Турция. Суперлига, 36 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 0
07.05.2022
Галатасарай
Турция. Суперлига, 17 тур
Галатасарай
1 : 1
18.12.2021
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 23 тур
Галатасарай
3 : 0
02.02.2021
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 2 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 2
20.09.2020
Галатасарай
Турция. Суперлига, 29 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
28.06.2020
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
0 : 1
22.11.2019
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
2 : 1
19.05.2019
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 16 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
15.12.2018
Галатасарай
Турция. Суперлига, 29 тур
Галатасарай
2 : 0
15.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 1
18.11.2017
Галатасарай
Турция. Суперлига, 27 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 0
10.04.2017
Галатасарай
Турция. Суперлига, 10 тур
Галатасарай
1 : 2
04.11.2016
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 24 тур
Галатасарай
3 : 3
06.03.2016
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 7 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 2
03.10.2015
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 24 тур
Галатасарай
2 : 2
14.03.2015
Истанбул Башакшехир
Турция. Супер-Лига, 7 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 0
26.10.2014
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 27 тур
Галатасарай
2 : 0
30.03.2013
Истанбул Башакшехир
Турция. Супер-Лига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 3
02.11.2012
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 18 тур
Галатасарай
4 : 1
03.01.2012
Истанбул Башакшехир
Турция. Супер-Лига, 1 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
11.09.2011
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 23 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 1
26.02.2011
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 6 тур
Галатасарай
3 : 1
26.09.2010
Истанбул Башакшехир
Чемпионат Турции, 32 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 1
01.05.2010
Галатасарай
Чемпионат Турции, 15 тур
Галатасарай
1 : 1
06.12.2009
Истанбул Башакшехир
Показать все

Прогноз на матч «Истанбул» – «Галатасарай»

Разница в классе очевидна. «Галатасарай» находится в отличной форме и продолжает уверенно набирать очки даже в сложных матчах. «Истанбул» старается играть от обороны, но команда часто допускает позиционные ошибки. Лидеры гостей способны использовать пространство и доминировать по ходу встречи. При этом хозяева имеют шансы забить – атака «Галатасарая» компенсирует собственные потери активной игрой впереди, что открывает зоны для контратак.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Галатасарая» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Галатасарая» больше 1.5 голов – коэффициент 1.90

1.80
Победа «Галатасарая» и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Турция. Суперлига Галатасарай Истанбул Башакшехир
