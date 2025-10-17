18 октября на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» состоится матч 9-го тура Суперлиги Турции, где «Истанбул» примет лидера чемпионата – «Галатасарай». Встреча обещает стать контрастом между командой, ищущей стабильность, и коллективом, который пока не знает поражений.

«Истанбул»

Хозяева идут лишь на 13-й позиции, набрав 6 очков после 7 туров. «Истанбул» не может победить три матча подряд и демонстрирует нестабильную игру. В последней встрече команда уступила «Гезтепе» (0:1), а до этого сыграла вничью с «Аланьяспором» и проиграла «Коньяспору». Главная проблема – слабая реализация и пропуски почти в каждом туре. Тем не менее дома «Истанбул» выглядит немного увереннее, создавая моменты через фланги и контроль мяча в средней зоне.

«Галатасарай»

Лидер Суперлиги набрал 22 очка после 8 туров и сохраняет статус самой стабильной команды чемпионата. «Галатасарай» не проигрывает 16 матчей подряд, а в предыдущем туре сыграл вничью с «Бешикташем» (1:1). До этого стамбульцы победили «Аланьяспор» (1:0) и «Коньяспор» (3:1). Команда мощно действует в атаке: Икарди, лидирующий в списке бомбардиров, стабильно реализует моменты, а полузащита уверенно контролирует темп. Единственный уязвимый момент – оборона, которая стала чаще ошибаться: 7 пропущенных мячей за последние 5 встреч.

Факты о командах

«Истанбул»

Не выигрывает 3 тура подряд

Пропускает в 3 последних матчах

В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в каждом из 3 последних матчей

«Галатасарай»

Лидирует в Суперлиге с 22 очками

Не проигрывает 16 матчей подряд

В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 30 матчах подряд во всех турнирах

Прогноз на матч «Истанбул» – «Галатасарай»

Разница в классе очевидна. «Галатасарай» находится в отличной форме и продолжает уверенно набирать очки даже в сложных матчах. «Истанбул» старается играть от обороны, но команда часто допускает позиционные ошибки. Лидеры гостей способны использовать пространство и доминировать по ходу встречи. При этом хозяева имеют шансы забить – атака «Галатасарая» компенсирует собственные потери активной игрой впереди, что открывает зоны для контратак.

