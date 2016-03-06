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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Истанбул Башакшехир
Галатасарай - Истанбул Башакшехир: обзор матча 06 марта 2016
Галатасарай
06.03.2016, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 24 тур
3 : 3
Завершен
Истанбул Башакшехир
54'
Я. Озтекин
71'
Я. Озтекин
88'
С. Инан (П)
6'
Э. Вишча
82'
Э. Вишча
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Истанбул Башакшехир
ГОЛ с пенальти! 3:2!
С. Инан
88'
Замена
Т. Камдал
️️️️
Э. Чолак
83'
82'
ГОЛ! 2:2!
Э. Вишча
Желтая карточка
Я. Озтекин
79'
ГОЛ! 2:1!
Я. Озтекин
71'
55'
Желтая карточка
Б. Иртегюн
ГОЛ! 1:1!
Я. Озтекин
54'
Желтая карточка
С. Инан
45'
Желтая карточка
У. Снейдер
24'
6'
ГОЛ! 0:1!
Э. Вишча
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
29
Олкан Адин
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Селчук Инан
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Галатасарай
77
Тарик Камдал
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
2-3-2-1
29
Адин
22
Балта
8
Инан
8
Чолак
7
Озтекин
10
Подольски
10
Снейдер
9
Булут
3-1-1
1
Бабакан
14
Иртегюн
24
Епуряну
87
Озторун
8
Моссоро
10
Вишча
8
Чолак
77
Камдал
77
Камдал
8
Чолак
Остались в запасе
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
2
Семих Кайя
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
2
Семих Кайя
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Галатасарай - Истанбул Башакшехир
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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