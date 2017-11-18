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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Галатасарай
Истанбул Башакшехир - Галатасарай: обзор матча 18 ноября 2017
Истанбул Башакшехир
18.11.2017, суббота, 19:30
Турция. Суперлига, 12 тур
5 : 1
Завершен
Галатасарай
42'
Э. Адебайор
58'
Э. Адебайор
76'
Э. Адебайор (П)
89'
К. Фрей
55'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Галатасарай
ГОЛ! 4:1!
К. Фрей
89'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Э. Адебайор
76'
65'
Желтая карточка
Б. Ндиайе
ГОЛ! 2:1!
Э. Адебайор
Пас отдал
М. Моссоро
58'
55'
ГОЛ! 1:1!
Б. Гомис
Пас отдал
Я. Латовлевич
ГОЛ! 1:0!
Э. Адебайор
Пас отдал
Э. Вишча
42'
20'
Желтая карточка
Фернандо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Галатасарай
16
Седрик Каррассо
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
3-4-1-1
1
Бабакан
33
Учар
24
Епуряну
3
Клиши
11
Элиа
10
Кахведжи
8
Моссоро
88
Инлер
10
Вишча
25
Адебайор
3-2-2-2
16
Муслера
25
Мариано
14
Латовлевич
64
Денайе
38
Чигерчи
5
Фернандо
20
Бельханда
5
Ндиайе
18
Гомис
9
Дердийок
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
16
Седрик Каррассо
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Остались в запасе
16
Седрик Каррассо
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Галатасарай
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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Истанбул Башакшехир
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