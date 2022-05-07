Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Галатасарай
Истанбул Башакшехир - Галатасарай: обзор матча 07 мая 2022
Истанбул Башакшехир
07.05.2022, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 36 тур
0 : 0
Завершен
Галатасарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Галатасарай
Замена
Д. Алексич
️️️️
М. Текдемир
90'
+2
90'
+2
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
Р. Бабел
80'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Т. Антальялы
80'
Замена
О. Морутан
️️️️
К. Актюркоглу
Замена
Н. Шадли
️️️️
Б. Озкан
79'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Д. Тюрук
79'
68'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
А. Чикелдэу
68'
Замена
Б. Гомис
️️️️
М. Мохамед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
9
Дениз Тюрук
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Истанбул Башакшехир
28
Равиль Тагир
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
21
Пицци
АП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
Галатасарай
24
Янкат Йылмаз
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Эрик Пульгар
ОП
80
Олимпиу Морутан
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Бабакан
24
Епуряну
6
Лима
21
Текдемир
41
Коюнчу
38
Чигерчи
80
Кайсара
9
Тюрук
19
Озкан
7
Трезеге
8
Гульбрандсен
4-1-2-1-2
16
Муслера
23
Боэ
25
Нельссон
33
Озтюрк
15
ван Анхолт
14
Антальялы
10
Кутлу
20
Чикелдэу
7
Актюркоглу
8
Бабел
42
Мохамед
21
Текдемир
9
Алексич
9
Алексич
21
Текдемир
19
Озкан
89
Шадли
89
Шадли
19
Озкан
9
Тюрук
7
Гюрлер
7
Гюрлер
9
Тюрук
20
Чикелдэу
5
Пульгар
5
Пульгар
20
Чикелдэу
7
Актюркоглу
80
Морутан
80
Морутан
7
Актюркоглу
8
Бабел
53
Йилмаз
53
Йилмаз
8
Бабел
42
Мохамед
18
Гомис
18
Гомис
42
Мохамед
14
Антальялы
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
14
Антальялы
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
28
Равиль Тагир
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
21
Пицци
АП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
8
Софиан Фегули
ОП
24
Янкат Йылмаз
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
10
Arda Turan
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Остались в запасе
28
Равиль Тагир
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
21
Пицци
АП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
24
Янкат Йылмаз
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
10
Arda Turan
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Доменек Торрент
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Галатасарай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+