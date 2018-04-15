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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Истанбул Башакшехир
Галатасарай - Истанбул Башакшехир: обзор матча 15 апреля 2018
Галатасарай
15.04.2018, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
60'
Ф. Фильо Мариано
90+1'
С. Азиз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Истанбул Башакшехир
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
А. Епуряну
ГОЛ! 2:0!
С. Азиз
90'
+1
Желтая карточка
Фернандо
73'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фильо Мариано
Пас отдал
С. Фегули
60'
45'
Желтая карточка
А. Туран
45'
Желтая карточка
Э. Белезоглу
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Галатасарай
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
7
Ясин Озтекин
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
3-4-1-1-1
16
Муслера
64
Денайе
4
Донк
4
Азиз
5
Нагатомо
8
Фегули
5
Фернандо
25
Мариано
20
Бельханда
10
Родригеш
18
Гомис
3-2-3-1-1
1
Бабакан
24
Епуряну
3
Клиши
80
Кайсара
3
Да Кошта
21
Текдемир
11
Элиа
25
Белезоглу
66
Туран
10
Вишча
25
Адебайор
Остались в запасе
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
38
Толга Чигерчи
ОП
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Галатасарай - Истанбул Башакшехир
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
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