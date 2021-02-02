Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Истанбул Башакшехир
Галатасарай - Истанбул Башакшехир: обзор матча 02 февраля 2021
Галатасарай
02.02.2021, вторник, 19:00
Турция. Суперлига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
45'
А. Оникуру
64'
Р. Донк
90'
М. Мохамед (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Истанбул Башакшехир
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Э. Килинк
90'
+3
Замена
О. Байрам
️️️️
А. Оникуру
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Мохамед
90'
88'
Замена
Ю. Ндайшими
️️️️
А. Окечукву
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
Р. Бабел
84'
69'
Замена
J. Fernandes
️️️️
Ф. Гульбрандсен
69'
Замена
Д. Ба
️️️️
Жулиано
69'
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
М. Текдемир
ГОЛ! 2:0!
Р. Донк
Пас отдал
Ю. Бельханда
64'
Замена
М. Мохамед
️️️️
О. Этебо
46'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
A. Turan
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Оникуру
Пас отдал
Р. Донк
45'
43'
Желтая карточка
Д. Тюрук
40'
Желтая карточка
Э. Кривелли
22'
Пенальти не реализован!
Жулиано
Желтая карточка
Маркао
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
20
Жулиано
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
10
Junior Fernandes
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
4-2-1-3
16
Муслера
4
Сараччи
23
Маркао
4
Донк
25
Линнес
14
Антальялы
5
Этебо
7
Оникуру
10
8
Бабел
11
Килинк
4-2-1-3
34
Гюнок
24
Епуряну
33
Али Калдырым
21
Текдемир
3
Дуарте
14
Окечукву
9
Тюрук
20
Жулиано
42
Саинер
8
Гульбрандсен
27
Кривелли
8
Бабел
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
8
Бабел
5
Этебо
42
Мохамед
42
Мохамед
5
Этебо
7
Оникуру
18
Байрам
18
Байрам
7
Оникуру
10
20
Бельханда
20
Бельханда
10
11
Килинк
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
11
Килинк
21
Текдемир
38
Чигерчи
38
Чигерчи
21
Текдемир
14
Окечукву
55
Ндайшими
55
Ндайшими
14
Окечукву
8
Гульбрандсен
10
10
8
Гульбрандсен
20
Жулиано
19
Ба
19
Ба
20
Жулиано
Остались в запасе
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
1
Окан Кочук
ВР
8
Эмре Акбаба
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
1
Волкан Бабакан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
1
Окан Кочук
ВР
8
Эмре Акбаба
ЦП
Остались в запасе
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
1
Волкан Бабакан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Галатасарай - Истанбул Башакшехир
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
Стало известно, кто помог Батракову с адаптацией в «Галатасарае»
Вчера, 19:45
1
Керимов – о Батракове: «Бразильца с такой статистикой покупали бы в АПЛ за 80 миллионов»
Вчера, 17:25
1
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
Вчера, 10:57
3
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
Стало известно, кто помог Батракову с адаптацией в «Галатасарае»
Вчера, 19:45
1
Керимов – о Батракове: «Бразильца с такой статистикой покупали бы в АПЛ за 80 миллионов»
Вчера, 17:25
1
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
Вчера, 10:57
3
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+