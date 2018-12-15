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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Галатасарай
Истанбул Башакшехир - Галатасарай: обзор матча 15 декабря 2018
Истанбул Башакшехир
15.12.2018, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Галатасарай
18'
И. Кахведжи
30'
Э. Дердийок (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Галатасарай
Желтая карточка
Ж. Кайсара
85'
Желтая карточка
А. Епуряну
74'
Желтая карточка
М. Текдемир
47'
45'
Желтая карточка
Фернандо
Желтая карточка
Э. Белезоглу
45'
31'
Желтая карточка
С. Азиз
30'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Дердийок
ГОЛ! 1:0!
И. Кахведжи
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
5
Баду Ндиайе
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
4-3-1-1
34
Гюнок
80
Кайсара
24
Епуряну
3
Клиши
21
Текдемир
8
Моссоро
17
Кахведжи
25
Белезоглу
10
Вишча
11
Байич
4-2-1-2-1
16
Муслера
4
Азиз
5
Кабак
25
Мариано
5
Нагатомо
8
Фегули
5
Фернандо
5
Ндиайе
7
Оникуру
10
Родригеш
9
Дердийок
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Остались в запасе
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Галатасарай
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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Истанбул Башакшехир
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