Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Галатасарай
Истанбул Башакшехир - Галатасарай: обзор матча 23 сентября 2023
Истанбул Башакшехир
23.09.2023, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Галатасарай
64'
Л. Дюбуа
43'
Х. Зиеш
50'
М. Икарди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Галатасарай
82'
Желтая карточка
К. Демирбай
80'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Тете
Замена
Д. Пелкас
️️️️
Б. Озкан
75'
Замена
К. Сертел
️️️️
Л. Дюбуа
75'
66'
Замена
В. Заа
️️️️
Х. Зиеш
ГОЛ! 1:2!
Л. Дюбуа
Пас отдал
Д. Тюрук
64'
Замена
Ж. Фигейредо
️️️️
Д. Алексич
60'
Замена
М. Абид
️️️️
Э. Карцев
60'
50'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Икарди
46'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
Б. Йилмаз
46'
Замена
К. Демирбай
️️️️
С. Оливейра
Замена
Д. Тюрук
️️️️
Э. Деннис
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
Х. Зиеш
Пас отдал
Тете
33'
Желтая карточка
С. Оливейра
Желтая карточка
Л. Лима
31'
29'
Замена
К. Айхан
️️️️
К. Караташ
Желтая карточка
Б. Озкан
19'
Желтая карточка
Э. Деннис
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
36
Эден Карцев
ОП
19
Беркай Озкан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
11
Тете
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
3
Жером Опоку
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
3-3-2-2
1
Бабакан
27
Ба
6
Лима
9
Алексич
3
Дуарте
36
Карцев
15
Дюбуа
19
Озкан
7
Гюрлер
9
Пентек
17
Деннис
4-1-1-3-1
16
Муслера
23
Боэ
6
Санчес
42
Бартакжи
88
Караташ
34
Торрейра
27
Оливейра
22
Зиеш
11
Тете
53
Йилмаз
9
Икарди
15
Дюбуа
88
Сертел
88
Сертел
15
Дюбуа
36
Карцев
17
Абид
17
Абид
36
Карцев
19
Озкан
10
Пелкас
10
Пелкас
19
Озкан
17
Деннис
9
Тюрук
9
Тюрук
17
Деннис
9
Алексич
25
Фигейредо
25
Фигейредо
9
Алексич
88
Караташ
23
Айхан
23
Айхан
88
Караташ
27
Оливейра
26
Демирбай
26
Демирбай
27
Оливейра
11
Тете
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
11
Тете
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
22
Зиеш
10
Заа
10
Заа
22
Зиеш
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
98
Дениз Дилмен
ВР
3
Жером Опоку
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
19
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
3
Жером Опоку
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
19
Филипп Кени
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Галатасарай
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
«Зенит» и ЦСКА готовы заплатить 30 миллионов за одноклубника Батракова
21:50
3
Новая «хотелка» «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:05
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Назван пункт в контракте Батракова, который не устраивает «Галатасарай»
Вчера, 13:08
3
Червиченко отказал Батракову в статусе футболиста, на котором держится игра «Галатасарая»
Вчера, 11:37
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
«Зенит» и ЦСКА готовы заплатить 30 миллионов за одноклубника Батракова
21:50
3
Новая «хотелка» «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:05
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Назван пункт в контракте Батракова, который не устраивает «Галатасарай»
Вчера, 13:08
3
Червиченко отказал Батракову в статусе футболиста, на котором держится игра «Галатасарая»
Вчера, 11:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+