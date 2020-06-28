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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Галатасарай
Истанбул Башакшехир - Галатасарай: обзор матча 28 июня 2020
Истанбул Башакшехир
28.06.2020, воскресенье, 21:00
Турция. Суперлига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Галатасарай
51'
Д. Алексич
67'
Э. Акбаба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Галатасарай
Желтая карточка
Ф. Гульбрандсен
90'
+1
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Э. Кривелли
89'
Замена
Г. Инлер
️️️️
И. Кахведжи
89'
Желтая карточка
Э. Кривелли
88'
Вторая желтая
Э. Вишча
85'
Замена
Б. Озкан
️️️️
Д. Алексич
83'
Замена
М. Топал
️️️️
М. Текдемир
83'
79'
Замена
Ш. Озбайраклы
️️️️
М. Линнес
79'
Замена
Т. Антальялы
️️️️
О. Байрам
Желтая карточка
Э. Вишча
74'
Желтая карточка
И. Кахведжи
70'
67'
ГОЛ! 1:1!
Э. Акбаба
Пас отдал
М. Сараччи
53'
Замена
Э. Байрам
️️️️
М. Лемина
ГОЛ! 1:0!
Д. Алексич
Пас отдал
И. Кахведжи
51'
Замена
Д. Ба
️️️️
Робиньо
46'
Желтая карточка
М. Текдемир
41'
Желтая карточка
Д. Алексич
15'
8'
Желтая карточка
М. Сараччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
99
Марио Лемина
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Галатасарай
98
Берк Балабан
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
SelÃ§uk Inan
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
3-2-1-1-2
34
Гюнок
21
Текдемир
24
Епуряну
26
Понк
3
Клиши
9
Алексич
17
Кахведжи
10
Вишча
70
Робиньо
27
Кривелли
4-2-3-1
1
Кочук
25
Линнес
4
Донк
18
Байрам
4
Сараччи
8
Фегули
99
Лемина
14
Сери
20
Бельханда
8
Акбаба
7
Оникуру
21
Текдемир
5
Топал
5
Топал
21
Текдемир
9
Алексич
19
Озкан
19
Озкан
9
Алексич
17
Кахведжи
88
Инлер
88
Инлер
17
Кахведжи
27
Кривелли
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
27
Кривелли
70
Робиньо
19
Ба
19
Ба
70
Робиньо
99
Лемина
23
Байрам
23
Байрам
99
Лемина
25
Линнес
2
Озбайраклы
2
Озбайраклы
25
Линнес
18
Байрам
14
Антальялы
14
Антальялы
18
Байрам
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
98
Берк Балабан
ВР
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
SelÃ§uk Inan
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
Остались в запасе
98
Берк Балабан
ВР
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
SelÃ§uk Inan
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Галатасарай
6
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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